EK-deelnemer maakt selectie 31 dagen voor eerste groepsduel al bekend: oud-Eredivisiespeler van de partij

De start van het Europees Kampioenschap in Duitsland laat weliswaar nog een paar weken op zich wachten, maar de eerste deelnemer heeft de selectie voor het eindtoernooi van deze zomer al bekendgemaakt. Hongarije heeft dertig dagen voor de start van het EK de spelersgroep gepubliceerd die zich in een groep met gastland Duitsland, Schotland en Zwitserland moet zien te plaatsen voor de achtste finales. Voormalig AZ-verdediger is van de partij.

Het zit de Hongaren de laatste jaren niet mee wat lotingen betreft. Het Oost-Europese land werd tijdens de loting voor EURO 2020, dat vanwege de coronacrisis een jaar later werd gespeeld, al gekoppeld aan Frankrijk, Duitsland én Portugal en nam het vervolgens in de Nations League op tegen Italië, Engeland én wederom Duitsland. Waar Hongarije in de EK-groep nog knap twee punten pakte (maar wel als laatste eindigde), veroverde het in de Nations League-poule knap de tweede plaats achter Italië. De Hongaren maakten indruk door twee keer te winnen van Engeland: 1-0 in eigen huis en liefst 0-4 op het eiland.

Artikel gaat verder onder video

Duitsland zal er dan ook niet blij mee zijn geweest dat Hongarije als een van de drie tegenstanders uit de koker kwam. Het land eindigde in de kwalificatiereeks in een groep met Servië, Montenegro, Litouwen en Bulgarije bovenaan en bleef zelfs ongeslagen (achttien punten uit acht wedstrijden). Duitsland, Schotland en Zwitserland zijn dus gewaarschuwd. Hongarije opent het EK met een wedstrijd tegen Zwitserland op 15 juni. 31 dagen vóór dat duel heeft het land de EK-selectie dus al gepubliceerd. De voor Nederland bekendste naam is Kerkez. De vleugelverdediger maakten vorig jaar veel indruk bij AZ en verdiende in de zomer een transfer naar Bournemouth.

Kerkez is niet de enige Hongaar die afgelopen zomer een fraaie transfer maakte. Dat geldt ook voor Dominik Szoboszlai. De middenvelder verruilde RB Leipzig voor een bedrag van zeventig miljoen euro voor Liverpool. Met 44 wedstrijden, zeven doelpunten, vier assists én de eindzege van de League Cup kan de Hongaar terugkijken op een prima eerste seizoen in Engeland. Hij zal komende zomer zijn land bij de hand moeten nemen. In vooralsnog veertig interlands was hij twaalf keer trefzeker. Hongarije is na de zomer een van de tegenstanders van Oranje in de Nations League.

Here is Hungary’s squad for the Euro 2024 tournament.



Initial thoughts….Surprised that Balázs Tóth, Palkó Dárdai and Zalán Vancsa did not make the list. pic.twitter.com/vEtZM9rlj6 — Hungarian Football 🇭🇺 (@HungarianFooty) May 14, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Koeman ziet volgende optie voor linksbackpositie wegvallen

Een potentiële Oranje-international is meerdere maanden niet inzetbaar.