Ajax versterkt zich met Jelle ten Rouwelaar voor seizoen 2024/25

Jelle ten Rouwelaar wordt keeperstrainer bij Ajax, als opvolger van Anton Scheutjens, zo meldt het Algemeen Dagblad. De 43-jarige oud-doelman van NAC Breda vervult die functie momenteel bij het uit de Premier League gedegradeerde Burnley.

De 56-jarige Scheutjens was sinds 2020 werkzaam als keeperstrainer bij Ajax, maar zit al enige tijd ziek thuis. Erik Heijblok neemt momenteel de honneurs waar als keeperstrainer van de Amsterdammers.

Ten Rouwelaar keepte tussen 2007 en 2016 maar liefst 304 officiële duels voor NAC Breda, waarna hij in Breda als keeperstrainer aan de slag ging. In 2020 verliet hij de club voor een avontuur in het buitenland, eerst bij RSC Anderlecht. In 2022 volgde hij toenmalig Anderlecht-trainer Vincent Kompany naar Burnley.

De oud-doelman is een clublegende van NAC maar keepte ook enkele duels voor FC Twente, PEC Zwolle, FC Groningen, PSV en FC Eindhoven. In het buitenland was hij actief bij Austria Wien. Saillant genoeg is Ten Rouwelaar maar drie jaar ouder dan Ajax-keeper Remko Pasveer (40 jaar oud).

