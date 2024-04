Jasper Cillessen appt met gast De Oranjezondag na gestopte penalty tegen PSV

Sander de Kramer is blij voor . De journalist en presentator, veelal actief in de voetbalwereld, heeft na de wedstrijd tussen NEC en PSV (3-1) even contact gehad met de doelman. Cillessen stopte een strafschop van Luuk de Jong, waardoor NEC met 3-1 won.

"Hij was goed", zegt De Kramer bij De Oranjezondag, het wekelijkse praatprogramma van Hélène Hendriks. "We hebben even heen en weer geappt. Het bijzondere is: hij heeft in het buitenland wel penalty’s gestopt, bijvoorbeeld tegen Messi. Daar hoor je nooit iemand over. Hier in de Eredivisie ging het echt in z’n kop zitten, dat hij geen penalty’s pakte. Nu is dat gelukt."

Cillessen juichte uitbundig en haalde na afloop zijn gram richting ESPN-presentator Milan van Dongen, die om hem zou hebben gelachen. "Ik vond het leuk dat hij even zijn revanche kon nemen, want er werd veel om hem gelachen. Hij werd uitgelachen. Het was ook een cruciaal moment. Als PSV de 3-2 had gemaakt, had ik het nog moeten zien", aldus De Kramer.

