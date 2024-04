Milan van Dongen komt terug op aanvaring met Jasper Cillessen

Milan van Dongen heeft gereageerd op zijn aanvaring met . De ESPN-presentator leverde als een van velen kritiek op de capaciteiten van Cillessen om penalty's te pakken en voelde zich onterecht wat persoonlijk aangevallen.

Tijdens Goedemorgen Eredivisie geven analisten als Hans Kraay jr. aan blij te zijn voor de doelman van NEC, die zaterdag tegen PSV voor het eerst in zijn Eredivisiecarrière officieel een penalty stopte. "Ik vind het super-, super-, superleuk voor die jongen, hij heeft een karrenvracht aan shit over zich heen gekregen." Van Dongen sluit zich daarbij aan. “Ik ook.” Kraay jr. herhaalt echter nog maar eens welke kritiek analisten in Nederland op Cillessen hadden, met betrekking tot strafschoppen. "We hebben ook weleens gezegd: ‘Voordat er een aanloop genomen wordt, ligt hij al bij de cornervlag’. Dat heeft hij ter harte genomen, hij wachtte heel lang."

Cillessen had na de wedstrijd een aanvaring met interviewer Van Dongen, die hem 'uitgelachen' zou hebben. Kraay jr zag een verbeten doelman. "Er was nog niet afgefloten, of hij stond al bij jullie (de analisten van ESPN, red.). Zo gretig was hij. Zijn reactie naderhand was niet per se op jou (Van Dongen, red.) gericht, het is een soort ontlading naar ons allemaal. Zo van: ‘Kijk, ik kan ook penalty's pakken, even zwijgen jullie'. Wij trekken het ons allemaal aan, Milan, het is totaal niet naar jou."

Toch vindt Van Dongen het niet eerlijk dat hij eruit wordt gepikt en de volle laag kreeg van Cillessen. "Dat is lekker, ik heb het één keer gezegd, jij vijftien, en dan krijg ik het gezeik over me heen." De presentator heeft ook nog advies voor 65-voudig international: “Laat lekker gaan, die mensen die wat over je zeggen.”

