Van der Vaart dicht ontzettende zwakke schakel van Ajax ‘heel veel kwaliteit’ toe

werd afgelopen week tweemaal met een striemend fluitconcert van het veld begeleid door de supporters van Ajax. Rafael van der Vaart is desalniettemin van mening dat de 21-jarige middenvelder ‘heel veel kwaliteit’ heeft.

Zowel tegen Bodø/Glimt in de Conference League als tegen NEC in de Eredivisie werd Taylor bij zijn wissel uitgefloten door een gedeelte van de Ajax-aanhang. “Daar wil ik wel even wat over zeggen”, steekt Van der Vaart maandagavond van wal in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport. “Weet je: dit is treurig. Ik ben ook heel vaak kritisch geweest op Taylor, terecht of onterecht. Deze jongen heeft heel veel kwaliteit, maar hier moet je doorheen.”

“Ik hoop ook dat hij hier doorheen komt, want hij heeft écht kwaliteiten. Hij is linksbenig, rechtsbenig, kan een doelpunt maken”, soms de analist op. Van der Vaart speelde zelf als voetballer ook voor Ajax en legt uit dat de druk bij de Amsterdamse club immens is. “Als je dat stadion binnenloopt en je weet dat je uitgefloten wordt bij elke fout, dan word je heel klein. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Dan kun je nog zoveel zelfvertrouwen hebben, maar je wordt op zo’n moment gewoon heel klein.”



Ondanks dat Taylor het momenteel zwaar heeft, heeft Van der Vaart goede hoop dat de jonge middenvelder zich op termijn kan herpakken. “Hij moet hier even doorheen. En dat gaat hem ook lukken, daar ben ik van overtuigd. Het komt allemaal goed. Het Ajax-publiek is teleurgesteld. Alleen spelers waarin de supporters geloven, worden uitgefloten als ze het niet laten zien. Het is dus bijna een compliment dat hij wordt uitgefloten. Zo moet hij het zien.”