Van der Vaart stomverbaasd door Van Basten: ‘Ik vind het apart wat je nu zegt’

Marco van Basten is niet onder de indruk van het positiespel van PSV van achteruit. De analist en oud-trainer is van mening dat Feyenoord op dat vlak bijvoorbeeld beter is dan de succesformatie van Peter Bosz. Die analyse van Van Basten leidt tot verbazing bij collega-analist Rafael van der Vaart.

Van Basten analyseert maandagavond in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport de kwetsbaarheden van PSV in aanloop naar het Champions League-duel van dinsdagavond met Borussia Dortmund. Hij trekt de vergelijking met Feyenoord. “Als je ziet hoe Feyenoord bijvoorbeeld van achteruit opbouwt, dan zie je dat zij echt controleren en domineren van achteruit. Ze spelen tegenstanders uit, ze lokken tegenstanders en uiteindelijk komen ze met een meerderheid te staan op het middenveld en voorin. Het spel van achteruit is bij Feyenoord echt heel goed verzorgd. Ik vind dat bij PSV veel minder vast. Aanvallend gezien, opbouwend, vind ik Feyenoord veel sterker dan PSV.”

“Het is redelijk bij PSV, maar het komt vooral vanuit de middenvelders en eigenlijk het meeste vanuit de aanvallers die bijzondere dingen doen”, vervolgt Van Basten, die ook nog de vergelijking trekt met het Ajax van enkele seizoenen geleden. “Ajax had dat twee, drie jaar geleden ook. Bijvoorbeeld met Mazraoui en Jurriën Timber: die speelden van achteruit mensen uit en kwamen van achteruit naar voren, waardoor het vanzelf gevaarlijk werd. Dat zie je vind ik minder bij PSV.”

Van der Vaart is het overduidelijk niet eens met Van Basten. “Ik vind het wel apart wat je nu zegt. PSV is dit seizoen ongeslagen”, merkt de oud-voetballer op. Van Basten: “Ja, in Nederland, hè. Ze zijn niet ongeslagen in Europa. Ze verloren met 4-0 van Arsenal en speelden met 2-2 gelijk tegen Sevilla.”

“Ik weet niet of wat je nu zegt, zo is”, reageert Van der Vaart weer. “Je mag die mening hebben, maar PSV wint elke wedstrijd. PSV speelt ver vooruit, ze geven constant druk. Dus die verdediging moet soms ook wel over de middenlijn vooruit spelen. Dan zijn ze inderdaad zwak. Aan de bal wil Ramalho nog weleens een gekke bal spelen, maar Boscagli vind ik wel aardig aan de bal. Die is vergelijkbaar met Hancko van Feyenoord.”