KNVB maakt melding van grote primeur tijdens TOP Oss - ADO Den Haag

Shona Shukrula is door de KNVB aangesteld als scheidsrechter bij de wedstrijd tussen TOP Oss en ADO Den Haag, die aankomende vrijdag op de planning staat. Shukrula wordt daarmee de eerste vrouwelijke arbiter in het Nederlandse betaald voetbal.

De 33-jarige Alkmaarse fluit sinds het seizoen 2009/10 voor de KNVB en promoveerde in mei naar de groep scheidsrechters betaald voetbal. Afgelopen seizoenen maakte ze al haar opwachting in de Tweede Divisie en was ze vierde official bij wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Daarnaast floot ze EK- en WK-kwalificatiewedstrijden en Champions League-duels voor vrouwen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Zes scheidsrechters halen conditietest van KNVB niet en mogen niet fluiten

In de afgelopen jaren maakten een aantal vrouwelijke grensrechters al hun debuut in het betaalde voetbal. Franca Overtoom is het meest bekende voorbeeld, aangezien zij al enkele wedstrijden heeft gevlagd op het hoogste Nederlandse voetbalniveau.

LEES OOK: Boze Bram van Polen wil zich inhouden, maar begint direct te schelden na nederlaag tegen Ajax

De KNVB maakt bekend dat Shukrula aankomende vrijdag de leiding heeft over TOP Oss – ADO Den Haag. De Ossenaren bezetten de zestiende plek in de Keuken Kampioen Divisie, terwijl ADO is terug te vinden op de veertiende plaats. Om 20.00 uur wordt er afgetrapt in het Frans Heesen Stadion.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Derksen komt met ludieke 'oplossing' voor overbodige Ajax-spelers

Johan Derksen komt in Vandaag Inside met een ludieke 'oplossing' voor een aantal spelers die bij Ajax buiten de boot vallen.