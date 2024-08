Zes scheidsrechters halen conditietest van KNVB niet en mogen niet fluiten

Zes scheidsrechters zijn onlangs niet door de conditietest van de KNVB gekomen, zo meldt De Telegraaf woensdagochtend. Drie van de zes arbiters wisten de test vanwege een blessure niet te halen, maar drie anderen moesten tijdens het meetmoment uitstappen. Vijf van de zes scheidsrechters floten daardoor dit seizoen nog geen wedstrijd. De KNVB ziet het echter niet als een zorgelijke ontwikkeling.

Het kwam niet eerder voor dat maar liefst zes scheidsrechter geblesseerd of niet fit waren. Het zorgde ervoor dat de KNVB in de Eredivisie gebruik moest maken van arbiters, die minder ervaring hadden op dat niveau. Volgens de voetbalbond is momenteel bijna iedereen weer fit of terug van een blessure. Scheidsrechter Jeroen Manschot is een van de arbiters die niet door de conditietest kwam. Afgelopen weekend stond hij weer op het veld tijdens het duel tussen FC Groningen en AZ.

Naast hem faalden ook Jochem Kamphuis en Richard Martens. Deze drie scheidsrechters konden simpelweg niet aan de eisen van de test voldoen en moesten uitstappen. Pol van Boekel, Serdar Gözübüyük en Shona Shukrula, die de test ook niet hebben gehaald, waren op dat moment geblesseerd.

"Het gebeurt vaker dat een klein aantal scheidsrechters de conditietest niet haalt", reageert een woordvoerder van de KNVB in gesprek met De Telegraaf: "Als KNVB maken we ons dan ook geen zorgen over de fitheid van de scheidsrechters. Inmiddels zijn bijna alle scheidsrechters weer inzetbaar of zullen dat op korte termijn weer zijn", valt er te lezen.

