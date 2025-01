2025 staat nú al garant voor promotiespektakel in de Keuken Kampioen Divisie

Dat de Keuken Kampioen Divisie garant staat voor spektakel, was al langer bekend. Dit seizoen zijn de verschillen kleiner dan ooit, en maakt bijna de helft van de competitie nog serieus kans op promotie. De Eerste Divisie wordt deze week hervat en FCUpdate neemt je mee in de competitie die nu al een zinderend slot belooft.

Sinds seizoen 2022/23 promoveren de nummers één en twee van de Keuken Kampioen Divisie. De nummers drie tot en met acht strijden – samen met de nummer zestien van de Eredivisie – in de play-offs om het laatste promotieticket naar het hoogste niveau. De winterstop zit er bijna op en dat betekent dat voetballiefhebbers zich nu al mogen opmaken voor een interessant tweede gedeelte van het seizoen.

We zijn twintig speelronden onderweg in de ‘KKD’ en het verschil tussen koploper FC Volendam en nummer tien Roda JC is ‘slechts’ tien punten. Dat lijkt veel, maar een vergelijking met seizoen 2022/23 zegt voldoende. PEC Zwolle stond destijds na twintig duels bovenaan met 47 punten, terwijl de nummer tien – toevallig ook Roda – op een afstand van liefst 22 punten stond. Het seizoen daarop was het verschil tussen de koploper (Willem II) en de nummer tien (FC Eindhoven) vijftien punten. Een blik op de huidige stand van de Keuken Kampioen Divisie verraadt dat er nog helemaal niks is beslist in de competitie.

Dé grote favorieten

FC Volendam gaat momenteel aan kop met veertig punten. De ploeg van Rick Kruys startte het seizoen dramatisch, maar is bezig aan een sterke comeback. De Wijdbroeken legden in de voorlaatste speelronde van 2024 beslag op de tweede periode, maar focussen zich nu volledig op het kampioenschap. Met doelpuntenmachines als Henk Veerman en Robert Mühren in de gelederen geldt Volendam als topfavoriet voor promotie naar de Eredivisie.

Excelsior staat op dit moment tweede, met slechts één punt achterstand op Volendam. De Rotterdammers mikken eveneens op directe promotie, maar moeten het in de tweede seizoenshelft mogelijk stellen zonder Richie Omorowa, die volgens Voetbal International dreigt te vertrekken uit Kralingen. Daarnaast is het voor Excelsior te hopen dat de jaarwisseling een positief effect heeft op de vorm. De ploeg van Ruben den Uil speelde in de laatste vijf wedstrijden liefst vier keer gelijk en wist maar één keer te winnen. Uitwedstrijden tegen laagvliegers als Jong FC Utrecht en VVV-Venlo werden bijvoorbeeld niet meer gewonnen.

Gekkenhuis in de subtop

Door deze puntverliezen ruikt FC Dordrecht bloed. De Schappekoppen staan slechts drie punten achter op plek twee en laten – net zoals vorig seizoen – bij vlagen frivool voetbal zien. De blikvangers bij Dordt zijn Feyenoord-huurlingen Devin Haen en Jaden Slory, die samen al goed waren voor dertien doelpunten. Aankomende vrijdag kan Dordrecht zelfs al naast Excelsior komen, aangezien de ploegen tegenover elkaar staan in het Van Donge & De Roo Stadion.

LEES OOK: Feyenoord meldt zich officieel voor Liam Bossin (28)

Na de top-drie volgen de kleinste verschillen in de Keuken Kampioen Divisie. Het is allesbehalve ondenkbaar dat de nummer vier na een verliespartij opeens negende staat. Het verschil tussen nummer vier, FC Den Bosch, en nummer tien, Roda JC, is namelijk maar drie punten. Tussen Den Bosch en Roda vinden we De Graafschap (32), SC Cambuur (32), FC Emmen (32), ADO Den Haag (31) en Helmond Sport (31). Hoewel de promotieplekken niet eens zo ver verwijderd zijn voor deze ploegen, zullen er aan het einde van de rit minimaal twee clubs zijn die niet eens in aanmerking komen voor de nacompetitie.

LEES OOK: De Graafschap weet wie de opvolger van Jan Vreman moet worden

Alleen FC Den Bosch is, dankzij het winnen van de eerste periode, verzekerd van het toetje van de KKD. Verder valt er geen pijl op te trekken welke clubs er dit jaar mee gaan doen aan de nacompetitie.

Hoe zit het met de rest van de competitie?

De verschillen buiten de top-tien zijn iets groter. Deze clubs lijken directe promotie uit het hoofd te kunnen zetten, maar mogen stiekem dromen van nacompetitie. Neem bijvoorbeeld Telstar, dat met topscorer Zakaria Eddahchouri – mits hij blijft – een plaag kan zijn voor iedere ploeg. Samen met FC Eindhoven staan zij vijf punten achter op de play-offplekken. Clubs als MVV Maastricht, TOP Oss en VVV-Venlo hebben een wat grotere achterstand. Een stunt in de derde of vierde periode is echter nog allesbehalve uitgesloten.

Kan Vitesse nog promoveren?

Helemaal onderaan de ranglijst vinden we Vitesse terug, met een puntenaantal van -8. De Arnhemmers hoeven zich geen zorgen te maken over degradatie, aangezien dat niet mogelijk is in de Keuken Kampioen Divisie. In theorie is het zelfs nog mogelijk dat Vitesse volgend seizoen terugkeert in de Eredivisie. Mocht Vitesse het gat van 21 punten goedmaken, negentiende worden én een periodetitel winnen, maakt het via de nacompetitie kans op promotie naar de Eredivisie.

Hoewel dit scenario zelfs in sprookjesboeken vrijwel ondenkbaar is, blijft het de Keuken Kampioen Divisie, waarin spektakel gegarandeerd is. De tweede seizoenshelft belooft razend spannend te worden en is voor iedere voetballiefhebber de moeite waard om te volgen.

