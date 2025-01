De Graafschap weet wie de opvolger van Jan Vreman moet worden

De Graafschap ziet in Marinus Dijkhuizen de ‘topkandidaat’ om Jan Vreman op te volgen als hoofdtrainer. Dat meldt de Gelderlander maandagmorgen althans. De Graafschap maakte het afgelopen weekeinde bekend dat Vreman in een andere functie doorgaat. De Superboeren hopen Dijkhuizen vanaf dinsdag op het trainingsveld te hebben staan.

De Graafschap kondigde zaterdag aan met een andere invulling van de technische staf toe te werken naar de tweede helft van de Keuken Kampioen Divisie. De belangrijkste verandering is dat Vreman een andere rol binnen de voetbalorganisatie zal gaan vervullen. Welke nieuwe functie hij krijgt, was op dat moment nog niet bekend. Wél dat De Graafschap op korte termijn een nieuwe hoofdtrainer hoopte aan te stellen. De wijzigingen zijn het resultaat van een evaluatie tijdens de winterstop. “Daarbij kwam een verschil van inzicht aan het oppervlak op voetbaltechnisch vlak en de te volgen stappen naar verbetering”, zo schreef de club in een statement.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Art Langeler belt De Graafschap af: 'Merkte al snel dat geledingen binnen de club niet op één lijn zaten'

Dijkhuizen moet Vreman opvolgen

De Graafschap is in de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer dus uitgekomen bij Dijkhuizen. De 53-jarige coach stond tussen 29 januari 2020 en 30 juni 2024 aan het roer bij Excelsior. Na de degradatie uit de Eredivisie besloten Excelsior en Dijkhuizen niet langer met elkaar door te gaan. Dijkhuizen was eerder als hoofdtrainer werkzaam bij Brentford, NAC Breda en SC Cambuur. Hij werkte ook bij FC Utrecht. Daar was hij assistent onder Dick Advocaat en in september 2018 zelfs heel even interim-trainer.

“Indien Dijkhuizen en De Graafschap daadwerkelijk tot een akkoord komen, is het de bedoeling dat de nieuwe trainer vanaf morgen (dinsdag, red.) de trainingen leidt en vrijdag voor het eerst op de bank zit in het thuisduel met ADO Den Haag”, zo schrijft de Gelderlander. “Het is de bedoeling dat de huidige assistent-trainers Mees Siers en Mathijs de Waard hun functie blijven uitoefenen als Dijkhuizen aantreedt.” De Graafschap is de huidige nummer vijf van de Keuken Kampioen Divisie. De achterstand op nummer twee Excelsior, de vorige werkgever van Dijkhuizen, is negen punten.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Vaart over FC Utrecht: 'Ik ga niet lullig doen, maar ik ben het helemaal met je eens'

Rafael van der Vaart is het roerend eens met Theo Janssen over FC Utrecht.