Art Langeler belt De Graafschap af: 'Merkte al snel dat geledingen binnen de club niet op één lijn zaten'

Art Langeler wordt niet de nieuwe algemeen directeur van De Graafschap, zo geeft hij aan tegenover De Gelderlander. De huidige manager Voetbal en Opleiding van FC Groningen was nadrukkelijk in beeld voor de functie, waarvoor hij werd benaderd door Guus Hiddink, maar ziet als gevolg van recente onrust over zijn mogelijke komst af van een dienstverband in Doetinchem.

Twee weken geleden bracht diezelfde krant naar buiten dat Langeler de 'voornaamste kandidaat' was voor het algemeen directeurschap van De Graafschap. De 54-jarige bestuurder kwam in zijn korte actieve loopbaan twee jaar uit voor de Keuken Kampioen Divisionist. Daarna legde hij zich toe op het trainersvak: Langeler werkte onder meer als hoofdtrainer van PEC Zwolle, hoofd jeugdopleiding bij PSV en interim-bondscoach van Jong Oranje voordat hij in 2022 bij FC Groningen aan de slag ging.

Artikel gaat verder onder video

De laatste weken ontstond er bij De Graafschap veel onrust over de mogelijke komst van Langeler. Zo liet voormalig voorzitter Henk Zweers bij Omroep Gelderland weten dat de overstap al beklonken was en dat Langeler 'voor 75 procent met technische zaken' bezig zou gaan, wat tegen het zere been van (tijdelijk) technisch manager Berry Powel was. Bovendien schreven supporters een brief waarin zij hun ongerustheid over de komst van Langeler toonden. Daarop besloot de 54-jarige bestuurder zich terug te trekken: "Ik vind het heel vervelend wat er de laatste dagen gebeurde, niet in het minst omdat ik er zelf niet zoveel aan kon doen", laat Langeler weten.

"Ik heb een fijne baan bij FC Groningen als manager Voetbal en Opleiding en heb het bij de club al bijna drie jaar prima naar mijn zin", vervolgt Langeler. "Toen de Graafschap zich bij monde van Guus Hiddink meldde heb ik FC Groningen gevraagd of ik oriënterend in gesprek mocht, want het plan en de rol spraken me aan. FC Groningen gaf me hier toestemming voor, wat ik zeer waardeer." Langeler merkte echter al snel dat er 'geledingen binnen de club niet op één lijn zaten' en dat dat voor 'veel onrust' zorgde. "Daardoor kwamen er zaken naar buiten die anders intern blijven. Daar werd ik een speelbal van. Het is pijnlijk om dat allemaal te lezen, terwijl je er zelf part noch deel aan hebt. ‘Laat mij niet het onderwerp van een rare discussie worden’, dacht ik. Daarom heb ik besloten Theo Hek (rvc-voorzitter De Graafschap, red.) te bellen en uit het proces te stappen." Langeler zegt verderop 'met volle energie en plezier' verder te gaan in zijn huidige functie in Groningen. "Het is jammer dat het zo loopt maar zo gaat het soms. Ik wens De Graafschap alle succes en hoop ze komend jaar met FC Groningen in de eredivisie tegen te komen", besluit Langeler.

