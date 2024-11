FC Groningen gestraft: geen uitsupporters mee naar wedstrijd tegen FC Twente

FC Groningen zal in het in de uitwedstrijd tegen FC Twente op zondag 15 december moeten doen zonder de eigen supporters. Dat meldt FC Groningen via de officiële kanalen. De aanklager betaald voetbal van de KNVB heeft de Trots van het Noorden gestraft vanwege het afsteken van vuurwerk in het uitvak bij de uitwedstrijd tegen NEC Nijmegen.

"De opgelegde straf zorgt ervoor dat de geplande kaartverkoop voor FC-supporters die de competitiewedstrijd in de Grolsch Veste hadden willen bezoeken, niet doorgaat", schrijft FC Groningen in een statement. "De aanklager betaald voetbal is tot deze strafmaat voor FC Groningen gekomen mede gelet op eerdere incidenten bij uitwedstrijden."

Ook incident bij sc Heerenveen - FC Groningen

Tijdens de Derby van het Noorden tegen sc Heerenveen misdroegen enkele FC Groningen-supporters zich ook. Zo wisten twee supporters van de club uit te breken uit het uitvak in het Abe Lenstra Stadion. Het tweetal ging de confrontatie aan met supporters van de tegenpartij, waarbij over en weer rake klappen werden uitgedeeld.

