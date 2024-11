FC Groningen-talent doet boekje open: 'Werd misselijk van wat op social media over mij werd geschreven'

kende geen makkelijk begin bij FC Groningen. De twintigjarige aanvaller lijkt inmiddels doorgebroken bij de Trots van het Noorden, maar kreeg in het begin veel kritiek van de eigen supporters. In gesprek met Voetbal International laat Van Bergen, die afgelopen maandag trefzeker was voor Jong Oranje, weten dat hij 'misselijk' werd van de negatieve dingen die over hem werden geplaatst onder social media-posts van FC Groningen.

Van Bergen kreeg van trainer Dick Lukkien op een gegeven moment de voorkeur boven Kevin van Veen. De spits die met veel bombarie overkwam van het Schotse Motherwell wist niet te imponeren bij FC Groningen, waardoor het in Haren geboren jeugdproduct van FC Groningen in de basis kwam in de plaats van Van Veen.

In de eerste weken kreeg Van Bergen veel kritiek, iets wat de jongeling niet in de koude kleren is gaan zitten, zo geeft hij toe. "Dat was wel een beetje lastig. Je hoopt dat je als jongen uit de eigen opleiding veel vertrouwen krijgt van de fans en dat ze je steunen. Dat gebeurde ook wel, hoor, maar er klonk ook een ander geluid. En dat begrijp ik ergens ook wel: Kevin was gehaald als de man die de club terug naar de Eredivisie moest brengen, daarmee is het wat anders gelopen dan men gehoopt had, en dan komt er opeens zo’n jochie het veld op. Natuurlijk is dat spannend, dat was het voor mij ook."

Van Bergen werd 'beetje misselijk' van kritiek

De aanvaller is de eerste om toe te geven dat zijn begin in het eerste van FC Groningen niet al te goed was. "In het begin was het ook niet goed genoeg wat ik liet zien en de kritiek die ik kreeg was zo bezien ook wel terecht", bekent hij. "Maar het is meer: hoe uit je die kritiek op jonge jongens? Je kan altijd zeggen dat iemand niet goed genoeg is, dat hoort erbij, maar soms werden er dingen geschreven onder social media-posts van FC Groningen: daar werd ik echt wel een beetje misselijk van."

Inmiddels kan Van Bergen beter omgaan met de kritiek. "Ik heb mezelf aangeleerd om niet meer op zoek te gaan op social media en bij bepaalde posts gewoon niet meer naar de reacties te kijken. Voorheen wilde ik alles lezen, dat doe ik nu niet meer. En dat werkt voor mij. Maar wat ik toen allemaal heb zien langskomen, was zeker niet altijd even leuk, nee", besluit hij.

