FC Groningen dreigt kopstuk kwijt te raken aan De Graafschap

FC Groningen dreigt manager Voetbal en Opleiding Art Langeler kwijt te raken aan De Graafschap, zo meldt De Gelderlander. Bij de Doetinchemse Keuken Kampioen Divisie-club is Langeler (54) volgens de krant 'de voornaamste kandidaat' om als algemeen directeur aan de slag te gaan.

Langeler speelde in zijn korte profloopbaan tussen 1990 en 1992 voor De Graafschap, maar stapte daarna over naar de amateurs. Daarnaast richtte hij zich op zijn loopbaan als trainer, waarna hij in 2008 aan de slag in de jeugdopleiding van PEC Zwolle. Bij die club werd Langeler twee jaar later hoofdtrainer, een functie die hij drie jaar zou bekleden en waarin hij in 2021 korte tijd terugkeerde. Verder werkte Langeler onder meer als hoofd jeugdopleiding bij PSV, interim-bondscoach van Jong Oranje en bondscoach van Curaçao.

Sinds 2022 staat Langeler op de loonlijst bij FC Groningen, waar hij begon als Hoofd Voetbalontwikkeling Bovenbouw. Afgelopen transferzomer was Langeler tijdelijk verantwoordelijk voor de aan- en verkopen en de rest van het technisch beleid bij De Trots van het Noorden. FC Groningen meldde enkele weken geleden dat Langeler - die nog tot medio 2025 vastligt - zich inmiddels weer focust op de jeugdopleiding en het begeleiden van de staf van de eerste selectie, en kondigde aan op zoek te zijn naar een nieuwe technisch eindverantwoordelijke.

De Graafschap ziet in Langeler de belangrijkste kandidaat voor de functie van algemeen directeur, zo meldt bovengenoemde krant. De oud-speler zou zijn aangedragen door een drietal 'wijze mannen' die bemiddelen bij een conflict tussen de directie en de rvc van de Doetinchemse club, en als opvolger van Michael Obudai aan de slag moeten gaan. Op dit moment is oud-speler Berry Powel op interim-basis verantwoordelijk voor het technisch beleid van De Graafschap. Als Langeler inderdaad de positie van algemeen directeur gaat bekleden op De Vijverberg, zal 'snel duidelijk worden' of Powel - die een contract tot begin februari heeft - langer aan zal gaan blijven.

