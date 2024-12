KKD-topscorer Eddahchouri in verband gebracht met Eredivisie-club: wintertransfer lonkt

was in de eerste helft van het seizoen namens Telstar al veertien keer trefzeker in de Keuken Kampioen Divisie en heeft zich daarmee in de kijker gespeeld bij verschillende clubs in de Eredivisie, zo onthult Voetbal International. De 24-jarige spits zou onder meer in beeld zijn om de voorhoede van Willem II deze winter te komen versterken.

Met zijn veertien goals laat Eddahchouri erkende doelpuntenmachines als het Volendamse duo Robert Mühren (dertien) en Henk Veerman (elf) en Vitesse-uitblinker Miliano Jonathans (ook elf), die deze winter naar FC Utrecht vertrekt, achter zich op de topscorerslijst van het tweede niveau. De aanvaller, wiens Telstar-contract komende zomer afloopt, zou deze winter echter de overstap naar het hoogste niveau kunnen gaan maken.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Regelrecht schandaal' in de Eredivisie: 'Ongelooflijk, hoe kan dit?!'

VI meldt dat 'meerdere clubs uit de Eredivisie' reeds bij Telstar hebben geïnformeerd naar Eddahchouri, die in het verleden onder contract stond bij Go Ahead Eagles en anderhalf jaar geleden weer profvoetballer werd toen Telstar hem losweekte bij de Koninklijke HFC. Willem II wordt daarbij als enige club bij naam genoemd. De Tilburgers kwamen in de eerste seizoenshelft 21 keer tot scoren in zeventien wedstrijden en zouden Eddahchouri dus graag als extra aanvallende optie aan de selectie willen toevoegen.

FC Groningen opnieuw in de markt voor Eddahchouri?

Eddahchouri werd afgelopen winter ook al in verband gebracht met een vertrek uit Velsen-Zuid. Telstar zou zelfs al een akkoord hebben bereikt met FC Groningen, dat toen nog actief was in de Keuken Kampioen Divisie, maar clubwatcher Stefan Bleeker (RTV Noord) meldde destijds dat de aanvaller er persoonlijk niet uit kwam met De Trots van het Noorden. Of FC Groningen ook deze winter tot de geïnteresseerde clubs behoort is niet duidelijk. Trainer Dick Lukkien kiest doorgaans voor een tweespitsensysteem en heeft Romano Postema, Thom van Bergen, Brynjólfur Willumsson en Thijs Oosting tot zijn beschikking, maar zijn elftal produceerde voor de winterstop slechts veertien doelpunten.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Driessen ziet nieuwe Wirtz in Eredivisie rondlopen: 'Hij verdient gelijk een salarisverhoging'

Valentijn Driessen ziet een nieuwe smaakmaker in de Eredivisie.