'Regelrecht schandaal' in de Eredivisie: 'Ongelooflijk, hoe kan dit?!'

Een opmerkelijke arbitrale dwaling in de wedstrijd tussen Willem II en NEC. Halverwege de tweede helft, bij een 2-1 stand, vroeg NEC tevergeefs om een strafschop waar het wel recht op leek te hebben. Daarna liep Willem II uit naar een 4-1 overwinning.

Na een schot van Dirk Proper blokkeerde Raffael Behounek de bal met zijn uitgestoken elleboog. Scheidsrechter Richard Martens greep niet in en werd ook niet gecorrigeerd door videoscheidsrechter Marc Nagtegaal. Volgens Proper heeft Behounek zelfs toegegeven dat er sprake was van een strafbare handsbal.

“De bal valt op de zestienmeterlijn, ik schiet ‘m, en volgens mij beweegt hij z’n arm ernaartoe om de bal tegen te houden. In mijn optiek is het dan een honderd procent penalty”, zegt Proper tegen ESPN. “Die speler van Willem II kwam net nog naar me toe. Hij gaf toe: ‘Ik vind het een honderd procent penalty, want ik probeer die bal te blokken.’ Ik gaf het ook aan bij de scheidsrechter, maar ja.”

Anco Jansen snapt niets van besluit

Aanvaller Ringo Meerveld van Willem II beseft dat zijn ploeg goed is weggekomen. “Als ik heel eerlijk moet zijn: dat is wel een penalty, ja. Gelukkig voor ons kwam die er niet.” Analist Anco Jansen benadrukt dat de overwinning van Willem II ‘dik verdiend’ was en vindt dat Meerveld zelf ‘geweldig’ heeft gespeeld, maar maakt zich kwaad om het strafschopmoment.

“Ik wil niets afdoen aan jullie overwinning, maar kom op hé! Marc Nagtegaal is de VAR… Een regelrechte schande is dit! Hij slaat gewoon met de elleboog naar de bal! Ongelooflijk. Hoe kan dit nou?!”, vraagt Jansen zich af. “Iedereen ziet toch dat hij een beweging naar de bal maakt? Volgens mij zou de bal erin gaan. Hij maakt zijn lichaam groter en raakt de bal. Dit heeft een heel grote impact. Ik begrijp het niet.”