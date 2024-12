Willem II spoelt bekerblamage van zich af en eindigt 2024 in linkerrijtje Eredivisie

Willem II heeft op eigen bodem met relatieve eenvoud van NEC Nijmegen gewonnen. De uitploeg zit momenteel niet in een goede reeks, en ook de uitwedstrijd in het zuiden van het land werd verloren. De wedstrijd werd tijdelijk stilgelegd vanwege vuurwerk buiten het veld, maar in het restant vielen alle doelpunten. Eindstand: 4-1 voor Willem II.

NEC Nijmegen bevindt zich in een zeer slechte periode. Coach Rogier Meijer staat flink onder druk bij de ploeg uit Gelderland. Voorafgaand aan het duel in Tilburg stond NEC op de twaalfde plaats. Van de laatste vijf wedstrijden had Willem II er slechts één gewonnen. Afgelopen midweek werd de Brabantse club zelfs uitgeschakeld door Noordwijk in de KNVB Beker, met 2-1.

Artikel gaat verder onder video

De Tilburgers stonden voor het duel met NEC net boven PEC Zwolle, dat vrijdagavond gelijkspeelde tegen RKC Waalwijk met 1-1. Willem II presteerde niet veel beter, want de ploeg van Peter Maes stond voor het zondagmiddagduel op de elfde plaats, slechts één plek boven NEC. Willem II is echter een promovendus, terwijl NEC vorig seizoen nog play-offs speelde voor Europees voetbal.

Willem II trad deze wedstrijd aan in een speciaal shirt. De reguliere sponsor was vervangen door een boodschap tegen eenzaamheid. Een op de drie jongeren ervaart eenzaamheid, en op deze manier probeert de voetbalclub uit het zuiden het onderwerp bespreekbaar te maken.

De eerste twaalf minuten van de wedstrijd waren vrij saai. NEC wilde een vrije trap nemen, maar binnen enkele seconden stond de fanatieke tribune van Willem II in lichterlaaie door het afsteken van ongeveer honderd fakkels. Het spel werd tijdelijk stilgelegd totdat de fakkels waren gedoofd en de rook was weggetrokken. In de tussentijd bleven de spelers een balletje trappen om warm te blijven.

De wedstrijd Willem II – NEC Nijmegen was het laatste duel van 2024 in de Eredivisie. In de 21e minuut viel het eerste doelpunt. Ivan Marquez kopte de bal in eigen doel, achter doelman Roefs. Zo leek het duel uit te draaien op alweer een nederlaag voor NEC in korte tijd.

Vier minuten na de openingstreffer kwam de uitploeg echter langszij. De bal belandde op vier meter van de goal, waar Koki Ogawa de bal binnentikte. Zo stond het 1-1 in de 25e minuut. In de 32e minuut kon het thuispubliek in Tilburg opnieuw juichen. Jeremy Bokila stond volledig vrij in het zestienmetergebied en kopte de bal eenvoudig achter doelman Roefs, waarmee Willem II de voorsprong heroverde: 2-1.

In de 64e minuut was het opnieuw raak voor Willem II. Rico Meerveld liep samen met een medespeler op de goal van NEC af. Meerveld nam de bal rustig aan en schoof deze langs de NEC-goalie. Tien minuten voor het einde van de wedstrijd leek Willem II de score nog verder uit te breiden. NEC verdedigde bijzonder slecht, waardoor Kehrer de bal kon binnentikken. De VAR keurde de goal echter af vanwege buitenspel. Even later werd het wel daadwerkelijk 4-1 door een kopbal van Lambert.