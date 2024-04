Boze Bram van Polen wil zich inhouden, maar begint direct te schelden na nederlaag tegen Ajax

Bram van Polen heeft na de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax zijn frustratie geuit over de videoscheidsrechter. In de tweede helft werden twee doelpunten van PEC afgekeurd vanwege buitenspel, waardoor Ajax met 1-3 won.

Van Polen probeerde zich in te houden, toen hij voor de camera van ESPN verscheen. “Dit zijn van die momenten dat ik moet nadenken en oppassen dat ik niet te veel in mijn emotie zo’n interview geef.” De aanvoerder van PEC sprak op het veld nog even met scheidsrechter Manschot. Wat Van Polen zei? “Dat ik helemaal klaar ben met die kut-VAR. Het is elke keer weer… Ik vind het wel een goed hulpmiddel, maar het zit momenteel elke keer tegen bij ons.”

“Ik wil niet in een slachtofferrol gaan, want we hebben onszelf na de eerste twintig minuten zwaar tekortgedaan. Als Ajax een dag te pakken was, was het vandaag”, weet de routinier. “We hebben het echt aan onszelf te wijten dat dat niet is gebeurd. We hebben kansen gehad, ik had ook moeten scoren in de eerste helft. Ik vond Ajax op de eerste twintig minuten na niet op z’n best. Er had veel meer in gezeten.”

Van Polen maakte zelf in de blessuretijd ook een buitenspeldoelpunt. Het besluit van grensrechter Franca Overtoom om te vlaggen bleef gehandhaafd door videoscheidsrechter Ingmar Oostrom. “Bij mijn goal had ik het idee dat ze afgingen op het appèl van de grensrechter. Die zijn dit jaar nog niet echt in ons voordeel, de mensen van de KNVB. Maar ik vind wel dat we het ook aan onszelf te wijten hebben dat we vandaag hebben verloren. Het voelt wel alsof we de VAR en de arbitrage steeds tegen hebben.” Er werden wel lijnen getoond die het buitenspel moeten bewijzen.

