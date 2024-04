Ajax zakt in tweede helft ver terug, maar zegeviert dankzij Chuba Akpom in Zwolle

Ajax heeft zondagmiddag in Zwolle een 1-3 overwinning geboekt. Voor de de ploeg van John van 't Schip was er in het eerste bedrijf tegen de Blauwvingers geen vuiltje aan de lucht, maar in de tweede helft zakten de Amsterdammers qua niveau ver terug. De Zwollenaren kregen het echter niet voor elkaar om langszij te komen, waardoor Ajax drie noodzakelijke punten haalt in Zwolle.



Mede door blessureleed won PEC Zwolle de afgelopen twee maanden geen enkel duel. Trainer Johnny Jansen, die de nederlaag tegen Fortuna (3-1) hun ‘slechtste wedstrijd’ noemde, kon in het duel tegen Ajax weer beschikken over Younes Namli. Bij Ajax vielen juist twee belangrijke spelers weg, want Brian Brobbey en Jordan Henderson kampten beiden met blessures. Daarnaast pakte Ahmetcan Kaplan in het laatste duel tegen Sparta (2-2) een rode kaart, waardoor John van ‘t Schip een lastige puzzel te leggen had. Voorin had Chuba Akpom een basisplaats, terwijl Sivert Mannsverk (centraal achterin), Kenneth Taylor (linkerwingback) en Hlynsson (rechterwingback) deel uitmaakten van een gemankeerde verdediging.

De IJslander was na een klein kwartier verantwoordelijk voor de openingstreffer van Ajax. Met een prachtige pass schakelde Benjamin Tahirovic de Zwolse verdediging uit, waarna het voor hem een koud kunstje was om de bal binnen te schieten. PEC stond ondertussen nog te balen na hun eerdere aanval, waar een voorzet tegen de steunarm van Devyne Rensch belandde. Dat waren overigens de enige gevaarlijke momenten in de beginfase. De Amsterdamse bezoekers waren veelvuldig aan de bal, maar door het gebrek aan tempo en diepte hadden de Blauwvingers geen enkele problemen.

Artikel gaat verder onder video

Op de momenten dat wel gekozen werd voor een directe aanval werd Ajax al snel gevaarlijk. Steven Bergwijn had de 0-2 op zijn schoen na een steekpass van Van den Boomen, maar zijn poging werd door de invliegende Thomas Lam van de lijn gehaald. Toen Akpom even later door Godts werd weggestoken was het echter wel raak. De bezoekers lieten inmiddels het merendeel van het balbezit aan de thuisploeg, die er echter maar weinig raad mee wist. De enige kans voor de Zwollenaren werd ingeleid door een slippertje van Rensch, maar door getreuzel van Eliano Reijnders kon de 21-jarige verdediger op tijd terug in het duel komen.

Het grootste gedeelte van de tijd ging de bal in de defensie van de thuisploeg rond en door een gebrek aan intensiteit waren de acties op een hand te tellen. Na verloop van tijd nam het gevaar wel toe: zo moest Diant Ramaj redden op een goed schot van Thomas Lam en was de Fin even later opnieuw gevaarlijk na gegrabbel van de Duits-Kosovaarse keeper. Het team van Johnny Jansen was nog steeds weinig overtuigend, maar Ajax leek collectief besloten te hebben ook van het weer te genieten op de zonnige paasmiddag.

In de tweede helft begonnen de bezoekers weer meer mee te doen, maar nog steeds was PEC Zwolle de betere ploeg. Tot twee keer toe had Odysseas Velanas de mogelijkheid om de aansluitingstreffer te verzorgen, maar tweemaal miste hij op het moment suprême het overzicht. Overigens gingen er aan beide kanten de nodige dingen mis: de nodige aannames mislukten en vele passes kwamen niet aan op plaats van bestemming. Rond het uur leek Ajax te beseffen dat de overwinning nog niet volledig binnen was. De ploeg van Van ‘t Schip pakte initiatief terug en leverde een paar goede dribbels af, maar naast een puntertje van Bergwijn viel er weinig te noteren.

Chuba Akpom was twintig minuten voor tijd dichtbij, maar zag zijn poging net naast gaan. Aan de andere kant kwam invaller Apostolos Vellios een teenlengte te kort om PEC juist terug in de wedstrijd te brengen. Mede-invaller Krastev was wel doeltreffend: hij werd niet aangepakt na een lange solo en schoot de bal handig binnen. Even later dacht Silvester van der Water namens de opgeleefde Blauwvingers zelfs de gelijkmaker te maken, maar bij het intikken van een rebound stond hij buitenspel. Van het slotoffensief kwam uiteindelijk weinig terecht, omdat Akpom na een strakke voorzet de stand op 1-3 bepaalde. In de extra tijd dacht Bram van Polen het nog heel even spannend te maken, maar hij stond enkele millimeters buitenspel.