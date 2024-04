Tweet van Ajax schiet in verkeerde keelgat supporters: 'Laf en beschamend!'

Een tweet van Ajax in de rust van de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle is in het verkeerde keelgat van supporters geschoten. De Amsterdammers leiden tijdens dit duel met 2-0 door goals van Kristian Hlynsson en Chuba Akpom, maar het elftal van John van 't Schip speelt zeker nog geen overtuigende wedstrijd.

Ajax schrijft op X het volgende: 'So far, so good', doelend op de tussenstand bij rust. Het spelbeeld past echter niet goed bij de score, aangezien PEC Zwolle niet onder doet voor de Amsterdamse formatie. De fans van Ajax delen dan ook dat het eigenlijk helemaal niet zo 'goed' is, wat ze voorgeschoteld krijgen. Defensief oogt de ploeg opnieuw kwetsbaar, aanvallend voetbalde het weinig kansen bij elkaar. Op basis van Expected Goals was een gelijke stand logischer geweest: PEC staat na 45 minuten op 0,71 xG tegenover 0,76 voor de uitploeg.

Volg de westrijd tussen PEC Zwolle en Ajax in ons liveverslag!

Sta je met 5 achterin en blijft elke bal in de eigen zestien gevaarlijk, hoe dan.. — Sammy (@sammy10187) March 31, 2024

Niks goeds aan. Heeft helemaal niets met Ajax te maken wat we zien — Roy (@roy_ajax1900) March 31, 2024

Ach flikker toch op. Waarom zakt het g d weer helemaal in na die 0-2. Blijf gewoon eens voetballen man. — LR (@WIJZIJNAJAX98) March 31, 2024

So far, so bad. — Amo (@Amourrichoo) March 31, 2024

Je staat voor, maar wat een laf, afwachtend elftal!! Je hebt geluk dat Zwolle de kansen niet benut! Het is beschamend!!! — Philip van de Wiel (@PhilipWiel) March 31, 2024

Qua stand, ja.

Qua spel, nee. — Piet Piraat 🏴‍☠️ (@ziegezagge) March 31, 2024

