Tweede afgelasting in Nederland: veld is onbespeelbaar door sneeuwval

De wedstrijd tussen De Graafschap en ADO Den Haag van vrijdagavond is afgelast. Het veld in stadion De Vijverberg is onbespeelbaar door de sneeuwval van donderdag. Het is na Roda JC - SC Cambuur de tweede wedstrijd in Nederland van komend weekend die is afgelast.

"Vanwege de winterse omstandigheden is het veld van Stadion De Vijverberg onbespeelbaar. Na overleg met de KNVB en een keuring van het veld aan het einde van de ochtend is besloten het duel af te gelasten. Er wordt later beslist wanneer het duel opnieuw ingepland wordt", laat De Graafschap weten in een persbericht op de website. Donderdag werd de Achterhoek zwaar getroffen door een grote hoeveelheid aan sneeuw. Ook het trainingsveld van de Doetinchemmers was onbespeelbaar.

Niet alleen Doetinchem werd getroffen door winterse buien, maar ook Kerkrade kreeg daarmee te maken. Roda JC besloot daarom donderdagavond al een streep te zetten door het duel tegen SC Cambuur van vrijdagavond. Vooralsnog gaan de andere wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en Eredivisie wél door.