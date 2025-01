Sneeuw zorgt voor eerste afgelasting in Nederland

De wedstrijd tussen Roda JC Kerkrade en SC Cambuur in de Keuken Kampioen Divisie gaat vrijdagavond niet door. De sneeuw is spelbreker.

Roda en Cambuur zouden vrijdagavond vanaf 20.00 uur tegenover elkaar staan in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. Door de hevige sneeuwval in Kerkrade is het zuiden van het land is het veld echter onbespeelbaar, laat Roda donderdag al weten.

Wanneer de wedstrijd alsnog gespeeld zal worden, is op dit moment onbekend.

❌ | De wedstrijd tegen SC Cambuur van morgenavond 20.00 uur gaat 𝗻𝗶𝗲𝘁 door. Vanwege hevige sneeuwval is het veld in het Parkstad Limburg Stadion onbespeelbaar.#RODCAM #RodaJC pic.twitter.com/RJkFMYyLRz — Roda JC Kerkrade (@RodaJCKerkrade) January 9, 2025

