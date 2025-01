Gasten De Oranjewinter zorgen achter de schermen voor enorme ravage

Noa Vahle en Malou Petter hebben vrijdagavond voor een enorme ravage gezorgd op de set bij De Oranjewinter. Het tweetal werd door Hélène Hendriks uitgenodigd naar een speciaal klaargemaakte woedekamer te gaan, waar ze de boel kort en klein sloegen.

“Ik merk dat hier een beetje woede komt, maar dat is helemaal niet erg”, begint Hendriks vrijdagavond in de uitzending. “Daarom heb je ook woedekamers, die zijn superhip. En tachtig procent van de mensen die daar komen zijn gewoon vrouwen!” Vervolgens stelt ze dat er achter de schermen een woedekamer is gemaakt bij De Oranjewinter.

Tafelgast Onno Hoes ziet het niet zitten om naar de woedekamer te gaan, maar Petter en Vahle hebben er wel zin in. Laatstgenoemde probeert ook Jack van Gelder mee te krijgen, maar die laat zich niet ompraten. “Ik raak mijn frustratie aan tafel kwijt, gaan jullie lekker daar naartoe”, waarna beide dames zich richting de kamer begeven.

Na ongeveer een minuut verschijnen Petter en Vahle weer in beeld, ditmaal met helmen, veiligheidsbrillen en handschoenen aan, terwijl ze een hamer in de hand hebben. “Je wil een beetje je journalistieke carrière waarborgen en dan sta je er zo bij…”, bespot Vahle zichzelf. Vervolgens slaan ze onder begeleiding van metalmuziek beeldschermen naar de grond en serviesstukken kapot.

VIDEO: Noa Vahle en Malou Petter slaan frustratie eruit in woedekamer: ‘Rossen maar, meiden!’

