Jack van Gelder: ‘Dit had bijna niemand verwacht, echt een perfecte voetballer’

Jack van Gelder is enorm onder de indruk van de manier waarop zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Volgens de verslaggever is de Oranje-international, tegen alle verwachtingen in, een van de beste rechtsbacks van de wereld geworden.

Dumfries was donderdagavond de grote man bij de wedstrijd tussen Internazionale en Atalanta (2-0) in de Italiaanse Supercoppa. De Nederlander nam in een tijdsbestek van ruim tien minuten beide Milanese treffers voor zijn rekening. Zijn eerste goal, enkele minuten na rust, was een fraaie omhaal, terwijl hij bij zijn tweede de bal van afstand via de onderkant van de lat binnenknalde. Zijn optreden kwam hem op de nodige lof van de Italiaanse media te staan.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ongekend: Dumfries scoort twee werelddoelpunten in tijdsbestek van tien minuten

Vrijdagavond komt het optreden van Dumfries ook ter sprake in De Oranjewinter. Hélène Hendriks vraagt aan Van Gelder of hij de rechtsback heeft zien spelen. Daar antwoordt de verslaggever met een woord op: “Fantastisch.” Hendriks laat direct merken dat ze het daar helemaal mee eens is.

Van Gelder steekt loftrompet

“Dumfries heeft zich gewoon ontwikkeld tot een van de beste rechtervleugelverdedigers van de wereld”, gaat Van Gelder vervolgens verder. “Hij komt heel vaak in de zestien, is heel vaak beslissend, heeft een fantastische mentaliteit. Dat had echt bijna niemand verwacht, dat hij zo door zou stoten. Buitengewoon bewonderenswaardig, echt een perfecte voetballer.”

Behoort Denzel Dumfries tot de beste rechtsbacks van de wereld? Laden... 89.2% Ja, hij is een van de besten op zijn positie 10.8% Nee, er zijn veel betere spelers op zijn positie 102 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Interlandcarrière ten einde in 2024: 'Pijnlijk, door de achterdeur weg bij Oranje'

In 2024 kwam de interlandcarrière ten einde van een 96-voudig Oranje-international.