‘Acrobaat’ Dumfries stuurt Inter met ‘twee spreuken’ naar finale Supercoppa

was donderdagavond uitermate belangrijk voor Internazionale. De Nederlander nam beide treffers in de halve finale van de Italiaanse Supercoppa tegen Atalanta (2-0) voor zijn rekening. Na afloop van de wedstrijd in Saudi-Arabië zijn de Italiaanse media daarom enorm onder de indruk van de verdediger.

Tuttosport zag dat Dumfries zijn ploeg in de tweede helft in Riyad bij de hand nam. “Eerst was hij een slimme acrobaat en daarna een meedogenloze spits die Gasperini en zijn mannen in het vliegtuig terug naar Italië stuurde”, klinkt het. De Nederlander opende de score kort na rust met een omhaal, om er op fraaie wijze een tweede in te schieten na ruim een uur spelen.

Ook La Gazzetta dello Sport heeft genoten van de treffers van Dumfries. “Twee pareltjes van Dumfries sturen Inter naar de finale van de Supercoppa”, kopt de sportkrant. “Dankzij de dubbelslag gaat Inter naar de finale en Gasperini kon daar niets aan doen. Dum Dum, noemen ze dat. En Dumfries deed het. Hij nam zijn fiets mee naar de eerste goal en bij de tweede vuurde hij een kanon af.” De ‘Nederlandse leeuw van Arabië’ kreeg van de roze krant een acht voor zijn optreden.

Datzelfde cijfer kreeg Dumfries van Sky Sports Italia, dat sprak van ‘de grote Dumfries-show’, terwijl ook Il Messaggero een acht voor de Nederlander over had. La Stampa was eveneens onder de indruk van de 63-voudig international. Het waren de ‘twee spreuken van Dumfries’ die Inter naar de finale van de Supercoppa stuurden.

