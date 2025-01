Ongekend: Dumfries scoort twee werelddoelpunten in tijdsbestek van tien minuten

was donderdagavond de grote man tijdens de wedstrijd tussen Internazionale en Atalanta. De Nederlandse rechtsback brak na 49 minuten de ban met een knappe omhaal en tekende ruim tien minuten later ook nog eens voor de 2-0. Door de overwinning gaat Inter naar de finale van de Supercoppa.

De Italiaanse Supercoppa is een mini-toernooi tussen de winnaars en runners-up van zowel de Serie A als de Coppa Italia van het afgelopen seizoen. Dit jaar bestaan de halve finales uit wedstrijden tussen Inter en Atalanta, en Juventus en AC Milan. Donderdagavond nam Internazionale, met onder anderen Dumfries en Stefan de Vrij, het in op neutraal terrein (in Saudi-Arabië) op tegen Marten de Roon en Atalanta.

Dumfries zorgde kort na rust voor de bevrijdende openingstreffer. De veel scorende verdediger meldde zich in het strafschopgebied tijdens een corner en rondde vervolgens op zeer knappe wijze af. De Nederlander controleerde een hoge bal met het hoofd en werkte hem daarna met een technisch knappe omhaal achter Marco Carnesecchi. De omhaal was niet spectaculair qua uitvoering, maar technisch erg knap.

Een minuut of elf later trok Dumfries opnieuw de aandacht naar zich toe met zijn tweede doelpunt. Na een snelle uitbraak van Inter belandde de bal voor de voeten van de mee opgestoomde rechtsback. Zonder aarzelen poeierde de Nederlander de bal, via de onderkant van de lat, in het doel. Een droomavond dus voor de voormalig speler van Sparta, sc Heerenveen en PSV.

Door een afgekeurde goal van Charles De Ketelaere kon Inter de score op 2-0 houden en bereikte het dus de finale van de Supercoppa. Daarin is Juventus of AC Milan de tegenstander.

