Reservespeler zonder minuten tegen Inter krijgt schuld van nederlaag Feyenoord

Het falen van de afgelopen weken heeft ervoor gezorgd dat Feyenoord nog minder kans maakte tegen Internazionale, zo stelt Anco Jansen bij Voetbalpraat. De Kroaat presteerde de afgelopen wedstrijden ondermaats als aanvallende middenvelder, waardoor Robin van Persie besloot hem op de bank te houden. moest daardoor vanaf het middenveld spelen, terwijl juist hij de afgelopen Champions League-wedstrijden heel belangrijk was op linksbuiten.

Feyenoord beleefde woensdag een vervelende avond tegen Inter. De Rotterdammers begonnen best prima aan de wedstrijd, maar de Italianen sloegen zowel vlak voor als na rust toe, om de uitslag op het bord te zetten: 0-2. Van Persie moest in de heenwedstrijd van de Champions League een enorm aantal spelers missen, met name op het middenveld. De afgelopen weken vulde Ivanusec de rol van de meest vooruitgeschoven middenvelder vaak in, maar in die wedstrijden wist hij geen goede indruk te maken. Tegen Inter bleef de Kroaat dan ook negentig minuten op de bank.

Omdat er toch iemand op het middenveld moest spelen, besloot Van Persie om Paixão naar die positie te verhuizen, waardoor Ibrahim Osman de kans kreeg zich vanaf links te laten zien. Volgens Kees Kwakman was dat geen succes. “Paixão moet gewoon op links spelen”, maakt de analist duidelijk. Mario Been geeft aan dat het ‘noodgedwongen’ was, maar is het ermee eens dat de Braziliaan ‘niet het meest gelukkig’ is als aanvallende middenvelder. Kwakman begrijpt waarom Van Persie het heeft gedaan, in een poging de snelheid van Osman te benutten. “Maar het is van Paixão wel zonde natuurlijk. Op tien heb je die de laatste weken eigenlijk nog geen goede pot zien spelen.”

“Eigenlijk haal je iemand weg die al je Champions League-wedstrijden vanaf een bepaalde positie heeft beslist”, haakt Jansen daarop in. Jan Joost van Gangelen vraagt zich af of Van Persie een andere optie had. “Het komt eigenlijk door het falen van Ivanusec”, antwoordt de voormalig vleugelspeler. De Kroaat speelde de afgelopen weken regelmatig noodgedwongen als aanvallende middenvelder bij Feyenoord, maar maakte daarin een zwakke indruk. “Het is dus eigenlijk best wel jammer dat je je beste speler in de campagne opoffert, omdat de verwachtingen bij een andere speler niet waargemaakt worden.”

