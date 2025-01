Noa Vahle: 'Dit zie je in FIFA niet eens, dit heeft bijna niks met voetbal te maken'

Noa Vahle en Jack van Gelder zijn niet te spreken over de stadions die Saudi-Arabië gaat bouwen voor het WK van 2034, zo stellen ze in De Oranjewinter. Hoe futuristisch de concepten eruitzien, heeft volgens hen helemaal niets meer met voetbal te maken.

De Italiaanse Supercoppa wordt momenteel gehouden in Saudi-Arabië. Dat slaat volgens Van Gelder nergens op. “Het is totale gekte. Het gaat om de poen, dus we gaan ernaartoe. Het is image creëren voor landen die toch een randje hebben”, stelt de verslaggever. Presentatrice Hélène Hendriks geeft vervolgens aan dat het WK van 2034 ook in dat land wordt georganiseerd, waarna Vahle over de stadions in dat land begint.

“Ze gaan elf nieuwe stadions bouwen en dit zijn ze”, zegt de journaliste terwijl er zeer futuristische conceptbeelden voorbijkomen. “Maar dit zie je niet eens in FIFA”, doelt ze op de voetbalgame van EA Sports die tegenwoordig de naam EA Sports FC draagt. “Het is bijna futuristisch. Het heeft bijna niks meer met voetbal te maken, waar zitten we naar te kijken.”

Vergelijkbare situatie als in Qatar

Daar is Van Gelder het helemaal mee eens. “Geld doet er niet toe”, is hij duidelijk. “Ze bouwen er volgens mij ook een weg van zevenhonderd kilometer met allerlei faciliteiten en gekkigheid.” Vervolgens haalt de verslaggever het WK van 2022 in Qatar aan. “Geweldige stadions en die zouden ze dan weer afbreken en in Afrika neerzetten”, herinnert Van Gelder zich. “Dat is niet helemaal gelukt”, vult Vahle hem aan.

Vind jij dat het kan dat het WK van 2034 in Saudi-Arabië wordt gehouden? Laden... 12.6% Ja, waarom niet? 76.9% Nee, absoluut niet 10.4% Maakt mij niet uit 364 stemmen

