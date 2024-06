Genee weigert bekende gast bij Vandaag Inside: 'Hij komt nooit meer aan tafel, het is klaar'

Wilfred Genee zal Thierry Baudet nooit uitnodigen als tafelgast bij Vandaag Inside. Zelf zou de partijleider van Forum voor Democratie graag eens aanschuiven, maar dat ziet Genee niet zitten.

In het verleden was Baudet meermaals te gast bij het radioprogramma The Friday Move van Genee – eenmaal liep hij zelfs weg omdat hij niet blij was met de vragen van de presentator. Ze hebben nog steeds af en toe contact, maar een uitnodiging bij talkshow van Genee, Johan Derksen en René van der Gijp zit er niet in.

Genee was vorige week maandag te gast bij Renze en vertelde toen over zijn verstandhouding met Baudet. “Hij stuurt weleens een appje. Hij wilde laatst in de uitzending komen, dat hij bij ons in de talkshow wil komen. Ik stuurde terug dat we geen uitzending hebben. We hebben geen uitzending nu”, doelde hij op de zomerstop, die inmiddels voorbij is.

“Anders was het ook niet gebeurd, hoor. Serieus niet”, voegde Genee toe. “Dat is klaar. Ik vind dat er zoveel extreme dingen gebeurd zijn rond die partij, dat je op een gegeven moment moet zeggen: het is klaar. Dat gevoel heb ik erbij.”

