Hedwiges Maduro na één seizoen alweer op weg naar de uitgang bij Ajax

Het heeft er momenteel alle schijn van dat Hedwiges Maduro na dit seizoen vertrekt bij Ajax. De voormalig voetballer van onder meer Ajax, Sevilla en Valencia staat bij Almere City bovenaan het lijstje om Alex Pastoor op te volgen als hoofdtrainer. Dat meldt Tim van Duijn van Voetbal International vrijdagmorgen althans. Maduro had ook de kans om in een andere functie verder te gaan binnen Ajax, maar geeft de voorkeur aan het hoofdtrainerschap bij een club in de Eredivisie.

De Amsterdammers kochten Maduro na afloop van vorig seizoen weg bij Almere City. De voormalig Oranje-international had als assistent van Pastoor geschiedenis geschreven door met de polderploeg voor het eerst in de historie te promoveren naar de Eredivisie. Almere City hoopte Maduro in eerste instantie te kunnen behouden, maar ging uiteindelijk toch overstag. De geboren Almeerder ging bij Ajax aan de slag als assistent van Maurice Steijn. Het huwelijk tussen Ajax en Steijn werd echter een grote teleurstelling. De Hagenaar stapte eind oktober op.

Maduro bleef aan, in eerste instantie als interim-trainer en vervolgens als assistent van John van ’t Schip. Hij werd de afgelopen tijd gelinkt aan het hoofdtrainerschap bij Jong Ajax, maar ‘geeft er de voorkeur aan om op eigen benen te staan in de Eredivisie’. Maduro geldt bij Almere City dus als de belangrijkste kandidaat om Pastoor op te volgen. De club uit Flevoland sprak de voorbije tijd ook met Rick Kruys, ‘maar die is inmiddels van de lijst af’. De gesprekken tussen Ajax en Almere City lopen nog. Een akkoord is nog niet nabij. ‘Er moeten nog wel wat hobbels worden genomen”, zo klinkt het.

Almere City bezet momenteel de twaalfde plaats in de Eredivisie. Met nog drie duels te spelen is het nog niet (helemaal) zeker van handhaving. De voorsprong op nummer zestien RKC is op dit moment negen punten, maar de Waalwijkers komen zondag nog in actie. Almere City speelt nog tegen sc Heerenveen (thuis), Ajax (uit) en NEC (thuis).

