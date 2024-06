Groot nieuws om 03.34 uur: Feyenoord nadert akkoord en heeft nieuwe aanvaller binnen

Feyenoord nadert een akkoord met Philadelphia Union om de Argentijnse aanvaller over te nemen, zo meldt de doorgaans uitstekend ingevoerde Fabrizio Romano in de nacht van dinsdag op woensdag. De Italiaanse journalist schrijft dat een akkoord in de lucht hangt en aanstaande is.

De interesse van de Rotterdamse club in Carranza was al even bekend. 1908.nl schreef vorige week dat Feyenoord een openingsbod had ingediend bij de Amerikanen, die Carranza vermoedelijk voor een zacht prijsje naar Rotterdam-Zuid laten vliegen. Dat komt omdat Carranza nog tot het einde van dit kalenderjaar een contract heeft. Door dat medium werd een transfervrije overstap destijds ook niet uitgesloten. Vooralsnog is niet duidelijk waar de clubs over onderhandelen.

Wat wel duidelijk is, is dat Carranza de nieuwe aanvalsleider van de Rotterdammers gaat worden. Dat weet Romano te melden, die bijna spreekt van een akkoord. Feyenoord is bezig met het afronden van de laatste details en hoopt de 24-jarige voetballer daarna, voor meerdere seizoenen, te kunnen vastleggen. Hij wordt in De Kuip mogelijk gezien als opvolger van Santiago Giménez en als concurrent voor de Japanner Ayase Ueda.

