Bijval voor Koeman: ‘Als anderen zich nadrukkelijk in de kijker spelen, zou hij die wel selecteren’

Valentijn Driessen vindt het niet gek dat Ronald Koeman voor spelers als Steven Bergwijn, Wout Weghorst en Georginio Wijnaldum heeft gekozen voor de voorselectie van Oranje. Volgens de journalist van De Telegraaf heeft Nederland momenteel gewoon niet beter.

“Als er andere namen zijn die zich nadrukkelijk in de kijker spelen, iedere week en op een hoog niveau, dan zal hij die echt wel selecteren. Maar die zijn er gewoon niet”, geeft Driessen aan in Kick-off Eredivisie. “Ik heb me helemaal niet verbaasd over deze selectie. Het enige waar ik me misschien over kan verbazen, is dat een aantal spelers langdurig geblesseerd is en zou je die niet willen zien voor je de definitieve selectie bekend maakt?”

Driessen noemt Noa Lang als voorbeeld. De aanvaller van PSV staat al sinds begin februari aan de kant met een hamstringblessure. “Waarschijnlijk heeft de medische staf daar contact over gehad met PSV, dat het gewoon een no go wordt, het EK voor Noa Lang. Hetzelfde voor Jurriën Timber van Arsenal. Dat zijn jongens, kwalitatief horen die er gewoon bij. Als zij kans maken, al is het maar voor een wedstrijd in de tweede ronde, dan zou ik er met 26 man die je kunt selecteren over denken om ze toch mee te nemen.”

Als het aan Driessen ligt, weet hij ook al wie er af moeten vallen van de voorselectie om de definitieve selectie rond te krijgen. “Dan kom je al heel snel bij Gravenberch en een keeper, dan hoef je er daarna nog maar twee naar huis te sturen. Je kunt ook eventueel wat langer doorgaan met 28 man, want er gaan ongetwijfeld blessures vallen. Ook weet je niet hoe Frenkie de Jong er uiteindelijk uitkomt in de voorbereiding naar het EK en Marten de Roon is ook nog steeds ongewis. Als hij kan spelen, is dat een voordeel voor het Nederlands elftal, áls Frenkie de Jong speelt. Frenkie de Jong en Marten de Roon samen gaat heel goed, maar als ik hem de andere keren zie…” Over de suggestie dat Kenneth Taylor misschien opgeroepen had moeten worden, is Driessen duidelijk: ‘Ik zou niet weten welke speler zou moeten afvallen voor Kenneth Taylor.”

