Emotionele De Roon: 'Belangrijkste week uit mijn carrière werd de grootste nachtmerrie’

bevestigt dat hij de Europa League-finale tegen Bayer Leverkusen aan zijn neus voorbij moet laten gaan. De 33-jarige middenvelder van Atalanta moest in de finale van de Coppa Italia tegen Juventus na ruim een uur het veld verlaten vanwege een blessure.

Volgens trainer Gian Piero Gasperini zou de blessure van De Roon wel eens het einde van het seizoen kunnen betekenen, maar zelf wil de middenvelder nog niet zo ver gaan. De Europa League-finale zal hij in ieder geval niet kunnen spelen, zo bevestigt hij. “Een paar dagen geleden had ik nooit gedacht dat ik deze woorden zou schrijven: ik kan de Europa League-finale niet spelen”, aldus een teleurgestelde De Roon op zijn Instagram. “Wat de belangrijkste week uit mijn carrière had moeten zijn, werd de grootste nachtmerrie.”

Desalniettemin zal De Roon zijn ploeg gewoon ondertussen bij de Europa League-finale. “'Aanstaande woensdag reis ik naar Dublin, ik blijf bij de jongens en leef zoals normaal naar dat eerste fluitsignaal toe, maar als het eenmaal is begonnen, kan ik niets meer veranderen. Ik zal zo hard schreeuwen als ik kan. Bedankt aan iedereen die een bericht heeft gestuurd en er zijn nog maar twee woorden over: Forza Atalanta.”, besluit de middenvelder.

Het clubseizoen voor De Roon lijkt er dus op te zitten, maar mogelijk ligt het EK nog wel in het verschiet. Italiaanse media weten te melden dat het Europees kampioenschap nog haalbaar zou zijn voor de middenvelder. Bondscoach Ronald Koeman heeft de routinier in elk geval opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. Mocht De Roon het EK inderdaad moeten missen, dan is dat voor Koeman een enorme aderlating. Mats Wieffer, een andere controleur, mist het eindtoernooi in Duitsland namelijk ook al vanwege een blessure.

