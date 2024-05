‘Om zijn rugzak te vullen, zou je Slot bijna een crisis gunnen’

Maarten Wijffels denkt dat Arne Slot pas echt een toptrainer kan worden als hij in binnenkort wat tegenslagen kent. Volgens de journalist mist de coach nog wat ervaring op dat gebied en weten we niet hoe hij met een Salah-achtige situatie om zou gaan.

Wijffels vertelt tijdens de AD Voetbalpodcast dat trainer van een grote club zijn een ander vak is. "Het leiden van een topclub gaat vooral over het managen van spelers, relaties, de sfeer binnen de club. Het mooiste voorbeeld zie je nu bij Liverpool. Jürgen Klopp kan alles op het veld verzinnen, maar het komt allemaal neer op wel of geen handje van Mo Salah en de commotie die daarover ontstaat. Bij Arne Slot weten we, logisch, nog helemaal niets van hoe hij dat zal doen." Salah en Klopp kregen afgelopen weekend een aanvaring langs de zijlijn, waarbij de Egyptenaar zichtbaar geïrriteerd richting zijn manager reageerde.

Daarmee vindt de journalist dat Slot nog niet voldoende getest is. "Eigenlijk zou je die Salah-situatie vooraf moeten kunnen ensceneren en dan kijken hoe een trainer ermee omgaat. Daar komt heel veel op neer. Arne Slot heeft het bij Feyenoord zó goed gedaan dat, om zijn rugzak helemaal te vullen, je hem bijna zou ‘gunnen’ dat hij eens een crisis heeft." Op de opmerking dat hij bij AZ niet geruisloos vertrok, heeft Wijffels een snel antwoord. “AZ is toch een heel andere club.”

Andere grote trainers hebben, voor hun stap naar een internationale topclub, wel dit soort ervaringen kunnen opdoen. "Ten Hag werd in zijn eerste halfjaar, toen PSV kampioen werd, opgewacht door boze supporters bij een bus. Ajax lag in puin en moest helemaal opgebouwd worden. Tijdens de crisis met Overmars stond Ten Hag voor de camera, Van der Sar was nergens te bekennen." Weten hoe om te gaan met crisissen is alleen geen garantie voor succes, geeft Wijffels toe. "Dan nog is het hartstikke moeilijk, blijkt in Engeland, waar alles, weet ik veel, factor tien is. We weten niet hoe Slot zou reageren. Hij heeft nooit een keer gehad dat hij drie of vier wedstrijden achter elkaar verloor. Klopp ging naar Liverpool, hij had onderaan gestaan met Borussia Dortmund. Enorme crisis toen in Duitsland, ‘de vloek van het zesde seizoen’ geloof ik. Dat had hij al in zijn bagage mee."

