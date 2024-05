Zoon van PSV-coach Peter Bosz aan de slag in de Eredivisie bij RKC Waalwijk

De nieuwe hoofdscout van RKC Waalwijk is de zoon van PSV-coach Peter Bosz. De 33-jarige Sonny Bosz gaat Lars Lambooij, die als technisch manager naar SC Cambuur vertrok, opvolgen bij de Brabantse club. Bosz wordt de hoofdscout bij de Eredivisionist die momenteel vecht voor lijfsbehoud op het hoogste Nederlandse niveau.

Bosz ziet de overstap naar RKC wel zitten. “Na zes jaar als scout werkzaam te zijn geweest bij Vitesse en drie jaar bij Ajax is het nu tijd voor de volgende stap in mijn carrière. Onder andere de eerdere samenwerking met Janus van Gelder en Mo Allach zorgen ervoor dat de rol als hoofdscout binnen RKC Waalwijk een logische stap is. Daarnaast ben ik thuis in de systemen en manier van werken welke zij toepassen. Ik heb erg veel zin om aan de slag te gaan en hoop dat we een mooie tijd tegemoet gaan.”

Bosz heeft al samengewerkt met Allach bij Vitesse. De technisch directeur aan het woord over de aanwinst voor RKC. “Ik heb in het verleden al prettig samengewerkt met Sonny en heb er alle vertrouwen in dat zijn kennis en netwerk een aanwinst zullen zijn voor onze club. Zijn oog voor talent en zijn moderne benadering van scouting zijn precies wat RKC Waalwijk nodig heeft om ons scoutingsteam te versterken.”

