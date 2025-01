Barcelona zet streep door winters vertrek en legt gewaardeerde kracht vast tot 2031

FC Barcelona heeft het contract van verlengd, zo melden de Catalanen via de officiële kanalen. De Uruguayaan leek begin januari op weg naar de uitgang bij Barça, maar blijft de Spaanse topclub toch trouw. De verdediger ligt nu vast tot medio 2031.

Het feit dat Araújo bij Barcelona nog een contract tot medio 2026 had, zat de clubleiding niet lekker. De mandekker kreeg daarom een ultimatum opgelegd. Net als Frenkie de Jong, die nog altijd tot 2026 vastligt, moest Araújo kiezen tussen bijtekenen, een winters vertrek, of een transfer na het huidige seizoen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Bijna zes jaar FC Barcelona: Frenkie de Jong belandde in 2019 in een storm die nooit is gaan liggen

Begin januari leek het er sterk op dat Araújo ervoor koos om deze winter te vertrekken. De mandekker stond in de belangstelling van Juventus en had wel oren naar een overstap naar Turijn. Enkele dagen later kwam echter naar buiten dat de Catalaanse clubleiding de Uruguayaan had overtuigd om langer bij Barcelona te blijven.

LEES OOK: Danny Makkelie wordt met de grond gelijk gemaakt na Benfica - FC Barcelona

Dat is geslaagd, zo maakt Barcelona donderdagavond bekend. Sterker nog, de verdediger heeft zijn contract met meerdere seizoenen verlengd. “Zijn winnaarsmentaliteit en uitmuntende verdedigende kwaliteiten hebben hem snel een publiekslieveling gemaakt”, schrijft de club. “Hij wordt nu gezien als een van de beste centrale verdedigers in de wereld.”

Ronald Araujo renews contract with FC Barcelona until 2031! 💙❤️ — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 23, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Spaanse media zijn eensgezind over optreden Frenkie de Jong bij FC Barcelona

De kranten in Spanje schrijven allemaal hetzelfde over het optreden van FC Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong tegen Real Betis.