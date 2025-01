'FC Barcelona slaat grote slag en brengt gewaardeerde kracht op andere gedachten'

FC Barcelona leek rekening te moeten houden met een vertrek van , maar het heeft er nu toch veel van weg dat hij het seizoen ‘gewoon’ afmaakt in Catalonië. Volgens Mundo Deportivo heeft de technische leiding van FC Barcelona de verdediger zo goed als overtuigd van een langer verblijf in Spanje. Araújo werd de voorbije periode nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Juventus, maar volgens zowel Mundo Deportivo als Fabrizio Romano wil FC Barcelona nu opnieuw met hem in gesprek over een nieuw contract.

De situatie van Araújo hield de gemoederen flink bezig de afgelopen dagen. De Uruguayaan was de voorbije jaren een belangrijke kracht bij FC Barcelona, maar kwam in de eerste helft van dit seizoen niet in actie wegens blessureleed. Tijdens zijn afwezigheid maakten Pau Cubarsí en Iñigo Martínez een stabiele indruk in het hart van de verdediging. Toen Araújo terugkeerde van zijn blessure, zag trainer Hans-Dieter Flick daarom geen reden om hem gelijk weer in te passen. Araújo was naar verluidt niet langer gelukkig bij FC Barcelona en aasde op een overgang naar Juventus.

Maar van een transfer naar de Italiaanse grootmacht lijkt het nu tóch niet te komen. Volgens Mundo Deportivo was Araújo ‘vastberaden’ om FC Barcelona deze maand te verlaten, maar is hij na nieuwe gesprekken met sportief directeur Deco dinsdagavond van gedachten veranderd. De Portugees heeft de centrale verdediger, die ook op de rechtsbackpositie uit de voeten kan, overtuigd bij FC Barcelona te blijven en mogelijk zelfs zijn contract te verlengen. Araújo is momenteel in het bezit van een contract tot de zomer van 2026. FC Barcelona is al een tijdje bezig met een verlenging daarvan, maar vooralsnog zonder succes. Volgens Romano gaat de club nu echter ‘aandringen’ op besprekingen over een nieuw contract voor Araújo, mét nieuwe voorwaarden.

Pas twee wedstrijden gespeeld

Araújo maakte afgelopen zondag in de finale van de Supercopa tegen Real Madrid (2-5 winst) pas zijn tweede opwachting van dit seizoen. De Uruguayaan kwam al in de eerste helft binnen de lijnen als vervanger van Martínez, die een hamstringblessure heeft opgelopen en daardoor een aantal weken aan de kant staat. Grote kans dus dat Araújo de komende weken basisspeler is. Hij wordt in ieder geval nog zeer gewaardeerd binnen zijn ploeg. Zo kreeg hij bij zijn entree tegen Real Madrid meteen de aanvoerdersband van Raphinha. In de aanloop naar de ontmoeting tussen Real Madrid en FC Barcelona kwam nog naar buiten dat de Catalanen niet blij waren met de geruchten over een mogelijke transfer van Araújo. Maar een overgang naar Juventus lijkt voorlopig verleden tijd te zijn.

🚨🔵🔴 Barcelona will also push to discuss new deal with Ronald Araujo on new terms following decision to stay at the club.



Negotiations with Araujo will continue to understand how to proceed… while Gavi, Pedri and then also Lamine Yamal are expected to sign new deals soon. pic.twitter.com/gj5RnwwApB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2025

