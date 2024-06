Taylor genoemd als vervanger De Jong, posts van Jade Anna geven belangrijk inkijkje

Hans Kraay junior ziet als geschikte vervanger van in de selectie van het Nederlands elftal. De middenvelder van Ajax was de afgelopen weken op vakantie in Los Angeles, maar uit Instagram-updates van zijn vriendin Jade Anna van Vliet valt op te maken dat ze maandagavond weer zijn teruggekeerd in Amsterdam.

Taylor, viervoudig international van Oranje, speelde afgelopen seizoen in alle 34 competitiewedstrijden van Ajax. Hij zat niet bij de voorselectie voor het EK; zijn laatste interland dateert van 24 maart 2023 (4-0 nederlaag tegen Frankrijk in de EK-kwalificatiereeks).

“Kenneth Taylor heeft zich ge-wel-dig gerevancheerd”, doelt Kraay op de manier waarop Taylor gedurende het seizoen uit zijn vormdip kwam. “Al ligt hij op het strand op Ibiza of in Dubai, die komt terug en hij is fit.” Daar is dus geen sprake van, want zijn vriendin Jade Anna plaatste de afgelopen weken updates vanuit Los Angeles, waar ze samen waren.

Toch vraagt Kraay zich af of een extra middenvelder nodig is. “Op dit moment denk ik dat Schouten, Veerman en Reijnders met z’n drieën vechten om de twee controlerende posities en dat zijn alle drie prima opties. Xavi Simons en Wijnaldum strijden om de nummer 10-positie. En Gravenberch hebben we nog achter de hand. Dus ik denk dat Koeman op dit moment nog even niets doet. Als iedereen nu fit blijft, denk ik dat hij misschien niets gaat doen.” Koeman heeft zelf gezegd dat hij wél een vervanger van De Jong gaat oproepen.

