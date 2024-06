Marinus Dijkhuizen ontslagen als Excelsior-trainer na degradatie: 'Een van de meest succesvolle trainers'

Excelsior heeft besloten om per direct afscheid te nemen van trainer Marinus Dijkhuizen. De 52-jarige oefenmeester slaagde er in de play-offs om promotie en degradatie niet in om de Kralingers in de Eredivisie te houden, waardoor hij niet het nieuwe seizoen in zal gaan als trainer van Excelsior.

"Helaas heeft de club besloten in de nieuwe situatie voor een andere invulling te kiezen”, aldus de trainer op de website van Excelsior. “Ik weet zeker dat ik daar met mijn kwaliteiten en ervaring voor geschikt ben. Ik moet dit besluit respecteren, maar ik ben uiteraard erg teleurgesteld. Er zijn veel omstandigheden en situaties te noemen waarin het afgelopen seizoen niet meezat, maar het werd onder mijn verantwoordelijkheid een seizoen waarin het vaak en uiteindelijk net niet lukte.”

Dijkhuizen geeft aan dat hij veel te danken heeft aan Excelsior en dan ook een grote binding heeft met de Rotterdamse club. “Gelukkig heb ik de club ook veel terug kunnen geven met twee promoties. Ook werd in deze periode veel transferwaarde gecreëerd. Excelsior is mijn club én die van mijn gezin, dus dit besluit komt hard aan. Ik kan alleen maar zeggen dat ik ook afgelopen seizoen meer dan alles voor de club heb gegeven, samen met mijn fijne staf. Ik ga op zoek naar een nieuwe uitdaging en wens Excelsior alle goeds toe.”

Volgens technisch manager Niels van Duinen was het een moeilijke beslissing om afscheid te nemen van Dijkhuizen, die veel voor Excelsior heeft betekend. “Hij zal de geschiedenisboeken ingaan als een van de meest succesvolle trainers van Excelsior. Verdeeld over twee periodes was hij in totaal zeven seizoenen hoofdtrainer van onze club en promoveerde in 2014 en 2022 met ons naar de Eredivisie. Wij blijven hem altijd dankbaar voor alles wat hij voor Excelsior heeft gedaan en wensen hem veel succes. Maar de degradatie zorgt ervoor dat we aan een nieuwe fase beginnen als club.”

