Depressieve spits keert terug bij nationale ploeg en is klaar voor het EK 2024 in Duitsland

Slovenië is een van de grote onbekenden tijdens het aanstaande Europese kampioenschap in Duitsland. De meest bekende naam uit de selectie van bondscoach Matjaz Kek is Jan Oblak, die al jarenlang onder de lat staat bij Atlético Madrid. En ook aanvaller Josip Ilicic heeft een mooi verhaal. FCUpdate besteedt in de aanloop naar het EK in Duitsland aandacht aan alle landen op het Europees kampioenschap, zo ook aan Slovenië.

Ilicic speelde bij Palermo, Fiorentina en Atalanta bij vlagen de sterren uit de hemel in de Italië. Het was 2022 toen Ilicic in de zomer van dat jaar zijn contract inleverde bij Atalanta Bergamo. Hij had rust nodig om zijn mentale problemen tijd en een plek te geven. Tijdens de coronapandemie raakte Ilicic al depressief, en in de zomer van 2022 leverde hij dus zijn contract in. De geruchtenmolen ging draaien en de wildste geruchten kwamen naar buiten. Maar dat de spits depressief was, dat was wel zeker.

Artikel gaat verder onder video

“De plotselinge verbijstering, al die pijn om hen heen, en de ontroerde gedachten, daar kon hij moeilijk mee omgaan. De gedwongen afstand met zijn familie maakte het nog zwaarder. Het was als een psychologische kortsluiting die hem dag na dag verder uitschakelde”, zo schreef La Gazzetta dello Sport over de Sloveen. Ilicic zou zelfs een tijdje in een bos hebben gezeten om alles op een rijtje te zetten. Inmiddels gaat het weer stukken beter met de aanvaller, en is hij door bondscoach Kek opgeroepen voor het EK.

EK-kwalificatie van Slovenië

Slovenië eindigde op doelsaldo achter Denemarken. De Denen eindigden eerste en de Slovenen tweede. In een poule met Finland, Kazachstan, Noord-Ierland en San Marino verloor Slovenië maar twee keer, speelde het één keer gelijk, en won het zeven keer. Wéér treft Slovenië Denemarken, maar dit keer op een EK. Zondag 16 juni om 18.00 staan de landen weer tegenover elkaar.

26-koppige selectie van Slovenië

Keepers: Jan Oblak (Atlético Madrid), Vid Belec (APOEL), Igor Vekic (Vejle).

Verdedigers: Petar Stojanovic (Sampdoria), Jaka Bijol (Udinese), Miha Blazic (Lech Poznan), Jure Balkovec (Alanyaspor), Zan Karnicnik (Celje), David Brekalo (Orlando City), Erik Janza (Górnik Zabrze), Vanja Drkusic (Sochi).

Middenvelders: Benjamin Verbic (Panathinaikos), Miha Zajc (Fenerbahçe), Sandi Lovric (Udinese), Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos), Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz), Timi Max Elsnik (Olimpija Ljubljana), Tomi Horvat (Sturm Graz), Adrian Zeljkovic (Spartak Trnava), Nino Zugelj (Bodø/Glimt), Jasmin Kurtic (FC Südtirol).

Aanvallers: Josip Ilicic (Maribor), Andraz Sporar (Panathinaikos), Benjamin Sesko (RB Leipzig), Jan Mlakar (Pisa), Zan Celar (Lugano).

De sterspeler(s) van Slovenië

Samen moeten Oblak en Ilicic het land dus een beetje zien te redden in de poule. Het zal niet makkelijk voor Slovenië worden, maar er liggen toch wel genoeg kansen. De Slovenen weten hoe het is om op gelijke hoogte te blijven met Denemarken. De muur in goal die Oblak heet kan de nodige ballen tegenhouden, maar dan moeten er ook goals aan de voorkant vallen. Daar moet Ilicic samen met talent Benjamin Sesko voor zorgen.

© Imago

Vermoedelijke opstelling volgens The Guardian

© The Guardian

Poule met perspectief voor Slovenië

Pos Team W G V Ptn DV DT +/- 1 🇸🇮 Slovenië 0 0 0 0 0 0 0 2 🇩🇰 Denemarken 0 0 0 0 0 0 0 3 🇷🇸 Servië 0 0 0 0 0 0 0 4 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Engeland 0 0 0 0 0 0 0 Datum Tijd Uitslag Stadion 16 juni 18.00 uur Slovenië 🇸🇮 🇩🇰 Denemarken MHPArena, Stuttgart 16 juni 21.00 uur Servië 🇷🇸 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Engeland Veltins-Arena, Gelsenkirchen 20 juni 15.00 uur Slovenië 🇸🇮 🇷🇸 Servië Allianz Arena, München 20 juni 18.00 uur Denemarken 🇩🇰 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Engeland Deutsche Bank Park, Frankfurt am Main 25 juni 21.00 uur Engeland 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇸🇮 Slovenië RheinEnergieStadion, Keulen 25 juni 21.00 uur Denemarken 🇩🇰 🇷🇸 Servië Allianz Arena, München 23 juni 21.00 uur Schotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🇭🇺 Hongarije MHPArena, Stuttgart

