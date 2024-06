Op1 komt met heel ander geluid over blessure van Frenkie de Jong

Volgens Erik Dijkstra is het afvallen van Frenkie de Jong bij het Nederlands elftal goed nieuws, zo vertelde hij aan tafel bij het NPO-programma Op1. De presentator beseft dat bondscoach Ronald Koeman nu een keuze minder hoeft te maken.

Oud-voetballer Jan van Halst maakt zich ook geen zorgen over het uitvallen van De Jong. “Ik moet eerlijk bekennen dat ik dacht: maar we hebben Joey Veerman. Die heb ik vanavond zien voetballen”, is hij vol lof over de middenvelder van PSV.

Artikel gaat verder onder video

“Dit is eigenlijk stiekem goed nieuws. Frenkie de Jong heeft een heel mager seizoen gedraaid en nu is die discussie er ook niet. Nu kun je gewoon zeggen: Veerman blijft staan, Schouten speelde goed. Je hebt heel veel discussie, je hebt heel veel keuzestress, maar hier even niet over.”

Tafelgenoot Frank Evenblij vindt dat echter te ver gaan, al is het volgens hem wel goed dat de discussie er nu even niet is. Ook Evert ten Napel haakt in op het blessurenieuws van De Jong. “Het voordeel van Veerman is dat hij altijd vooruit speelt en Frenkie speelt vaak breed”, reageert hij.

