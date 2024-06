Brian Brobbey krijgt live op televisie de volle laag: 'Sorry, maar dan wil je niet beter worden'

Gerald Vanenburg vindt dat onverstandige uitspraken heeft gedaan over Marco van Basten, zo laat de oud-voetballer maandagavond weten in het programma Rondo op Ziggo Sport. Volgens Vanenburg had Brobbey anders met de kritiek - die Van Basten in het verleden op Brobbey en Ajax in zijn geheel heeft geuit - moeten omgaan.

"Ik begrijp het ook niet helemaal, sorry", begint Vanenburg als de kritiek van Brobbey op Van Basten ter sprake komt in het programma Rondo op Ziggo Sport: "Met alle respect: als Marco het over een speler heeft, zou ik er wat mee proberen te doen, Desnoods bellen van: wat bedoel je? Ik denk dat het niet de eerste de beste is als spits in Nederland", doelt Vanenburg op de kwaliteiten die Van Basten had als spits. "Dus je kan er ook wel wat meer mee doen, denk ik", geeft de oud-Ajacied aan.

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens brengt Wytse van der Goot ter sprake dat Brobbey in zijn kritische interview over Van Basten ook aangaf niet met de analist van Ziggo te willen trainen, mocht hij dat aanbieden. Hij traint dan liever met John Bosman of Klaas-Jan Huntelaar. Ook deze uitspraak begrijpt Vanenburg niet: "Dan wil je niet beter worden, dat vind ik niet zo slim. Ik vind Brobbey echt een goede spits, maar ik zou er anders mee omgaan", besluit Vanenburg.

Van Basten begrijpt wel dat Brobbey zich soms kan ergeren aan uitspraken van hem op televisie, maar trekt zich verder weinig van het interview aan: "Ik geef gewoon mijn mening, meer niet. Ik begrijp wel dat ie denkt van: pff. Maar geef ook maar gewoon mijn mening. Meer niet", zegt de analist tot slot.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Daley Blind doet anderhalf jaar na vertrek opvallende onthulling over Ajax

Daley Blind kijkt nog altijd met een pijnlijk gevoel terug op zijn vertrek bij Ajax.