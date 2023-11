'Ajax laat Eringa wegkomen met wanbeleid: vertrokken RvC-voorzitter niet hoofdelijk aansprakelijk'

Pier Eringa, de inmiddels opgestapte voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax, zal niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de chaos die in zijn korte periode in functie in Amsterdam is ontstaan. Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, zegt in Vandaag Inside dat de club hem decharge zou hebben verleend.

Op 27 september, amper een uur voordat De Klassieker tegen Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA werd afgetrapt, bracht Ajax naar buiten dat Eringa per direct terug zou treden als president-commissaris. "Juist als het niet goed gaat, vind ik dat je er moet staan als toezichthouder. Maar ik ben niet doof voor de kritiek en niet blind voor de situatie waar Ajax zich nu in bevindt", sprak de voormalig ProRail-topman tegenover de clubkanalen. Hij was op dat moment nog geen half jaar in functie.

In de periode van Eringa, die door zijn opvolger Michael van Praag naar voren zou zijn geschoven, kreeg directeur voetbalzaken Sven Mislintat de vrije hand op transfergebied bij Ajax. Het resulteerde in de komst van twaalf spelers in de zomerse transferperiode, waarvan de club voor elf een transfersom moest neertellen. Inmiddels is de Duitser vertrokken, staat het elftal laatste in de Eredivisie en komen veel aankopen nog nauwelijks positief onder het voetlicht. In totaal gaf Mislintat 115 miljoen euro uit, bovendien tekenden de meeste aankopen voor vijf seizoenen, waardoor Ajax ook na het vertrek van de Duitser nog jaren vastzit aan de aanwinsten die hij binnenhaalde.

Eringa wordt verweten dat hij het allemaal heeft laten gebeuren, maar zal daarvoor niet persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld indien de informatie van Driessen klopt. "Er zijn mensen die zeggen dat hij al decharge heeft gekregen, dan kan hij niet meer hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor die enorme puinhoop en het feit dat er veel te veel geld is uitgegeven", sprak de journalist maandagavond aan tafel bij Vandaag Inside. Johan Derksen kan daar niet bij: "Dit is nog nooit vertoond in de historie van Ajax!" Wilfred Genee begrijpt wél wat de reden zou kunnen zijn: "Je krijgt toch nooit meer een Raad van Commissarissen als deze mensen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld?" Driessen besluit het onderwerp: "Als je gewoon normaal toezicht houdt, dan is er niets aan de hand hoor. Dan zeg je gewoon tegen Mislintat als die wat geks doet: Effe normaal doen nu."