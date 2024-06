Guardiola moet rekening houden met zwaar verlies: 'Hij vraagt ook hoelang ik nog bij City zal spelen'

Het valt niet uit te sluiten dat na dit seizoen voor een andere club speelt. De middenvelder heeft bij Manchester City weliswaar nog een contract tot medio 2025, maar wordt al een paar maanden in verband gebracht met een vertrek uit het Etihad Stadium. De Bruyne zou er vooral in Saudi-Arabië heel goed opstaan. De sterkhouder van zowel Manchester City als de Belgische nationale ploeg sluit een overstap naar het land in het Midden-Oosten niet op voorhand uit.

Manchester City telde in de zomer van 2015 76 miljoen euro neer voor De Bruyne, die in de jaren ervoor furore maakte bij VfL Wolfsburg. Het huwelijk tussen Manchester City en De Bruyne is een groot succes geworden. De middenvelder droeg tot op heden 382 keer het shirt van de ‘blauwe’ club uit Manchester, goed voor 102 doelpunten en liefst 170 assists. Zijn hoogtepunt in Engeland beleefde hij vorig jaar, toen Manchester City naast de landstitel en de FA Cup óók de Champions League won.

In het afgelopen seizoen stond De Bruyne in eerste instantie lang aan de kant met een hamstringblessure, maar eenmaal fit was hij ouderwets belangrijk voor de formatie van coach Pep Guardiola. De Spanjaard zal De Bruyne ongetwijfeld binnenboord willen houden, maar het valt dus niet uit te sluiten dat de Belg na de zomer ergens anders voetbalt. “Ik heb nog één jaar contract, dus moet ik stilstaan bij wat er kan gebeuren. Mijn oudste is intussen acht jaar en kent niks anders dan Engeland. Hij vraagt ook hoelang ik nog bij City zal spelen”, vertelt De Bruyne in gesprek met VTM. “Eens het moment komt, zullen we er op een bepaalde manier mee moeten omgaan.”

Manchester City zwaaide met Riyad Mahrez en Aymeric Laporte vorig jaar al twee spelers uit richting Saudi-Arabië en De Bruyne zou zomaar eens in hun voetsporen kunnen treden. Volgens de geruchten staat De Bruyne er heel goed op in de Saudi Pro League. “Op mijn leeftijd moet je voor alles openstaan. Je praat over ongelooflijke bedragen in wat misschien het einde van mijn carrière zal zijn. Soms moet je daar bij stilstaan”, aldus De Bruyne. “Als ik daar twee jaar ga spelen, zou ik een ongelooflijk bedrag kunnen verdienen. Daarvoor heb ik 15 jaar moeten voetballen. Misschien kom ik zelfs nog niet aan dat bedrag”, zo klinkt het.

EK in Duitsland

Volgens De Bruyne zou een ‘exotisch avontuur’ voor zijn vrouw Michèle ‘oké’ zijn. De middenvelder van Manchester City geeft echter aan dat hij er vooralsnog niet over heeft hoeven nadenken. Hij zal sowieso eerst met België willen schitteren tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland. België neemt het in de groepsfase op tegen Oekraïne, Slowakije en Roemenië. Het wordt voor De Bruyne zijn zesde eindtoernooi, na de eerdere EK’s van 2016 en 2021 én het Wereldkampioenschap van 2014, 2018 en 2022 in respectievelijk Brazilië, Rusland en Qatar. De Bruyne staat momenteel op 99 interlands.

