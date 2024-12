Dubbelslag van Weghorst bezorgt Ajax bijzonder fortuinlijke overwinning

Ajax heeft de wedstrijd tegen NEC in winst omgezet. Een dubbelslag van bezorgde de Amsterdammers een 1-2 overwinning, ondanks dat NEC een groot aantal kansen kreeg om zelf vaker te scoren.

Met tien punten uit de laatste vier Eredivisiewedstrijden, waarin onder andere PSV en Feyenoord de opponenten waren, heeft Ajax in de Eredivisie de wind in de zeilen. Tegen Real Sociedad liep de ploeg van Francesco Farioli echter tegen een nederlaag aan (0-2). In het duel tegen NEC besloot de Italiaanse coach zijn elftal op enkele posities te wijzigen: zo waren er basisplaatsen voor Ahmetcan Kaplan, Branco van den Boomen en Kristian Hlynsson. Ook bij de Nijmeegse opponent, die vorige week verloor van FC Utrecht (1-2) vonden de nodige wijzigingen plaats. Zo was Philippe Sandler weer hersteld van zijn ziekte en kon Dirk Proper na zijn schouderblessure weer vanaf de aftrap beginnen.

De ploeg van de 22-jarige middenvelder begon fel aan het duel, terwijl Ajax in de beginfase nog leek te slapen. Vrijwel alle duels waren voor de Nijmegenaren, terwijl de ploeg van Rogier Meijer in aanvallend opzicht gemakkelijk door kon lopen. Dit leidde tot de nodige dreiging, maar niet tot pogingen tussen de palen. Kodai Sano had het vizier nog niet op scherp staan, terwijl een poging van Sami Ouaissa rakelings over vloog. De nodige aanvallen strandden bovendien in een druk strafschopgebied. Dat strafschopgebied kwamen de Amsterdammers in balbezit overigens nauwelijks uit door effectieve druk van NEC. Uiteindelijk kwam de thuisploeg na een klein kwartier verdiend op voorsprong. Devyne Rensch schatte een handige bal richting Basar Önal volledig verkeerd in, waarna de Turkse aanvaller er vandoor kon. Zijn poging was nog een prooi voor Remko Pasveer, maar vervolgens kon Sontje Hansen eenvoudig inschieten.

Lang kon de thuisploeg echter niet genieten van de voorsprong, want een minuut later lag de bal in het andere doel. Na een goede loopactie gaf Kenneth Taylor slim voor, waarna Weghorst de eerste fatsoenlijke Ajax-aanval omzette in de gelijkmaker. De boomlange spits was belangrijk in het spel van het wakker geschudde Ajax, dat veelal de lange bal moest hanteren. Na verloop van tijd konden de bezoekers in de gegroeide ruimtes makkelijker tot het strafschopgebied combineren, maar tot kansen leidde dat nauwelijks. Het betere NEC kreeg ook maar weinig kansen, maar had na vijfentwintig minuten wel opnieuw op voorsprong moeten komen. Na een gekraakte poging van Koki Ogawa had Sontje Hansen de 2-1 op zijn schoen, maar met een geweldige reflex haalde Pasveer zijn inzet van de lijn. De 41-jarige doelman zag hoe zijn defensie meerdere malen stond te schutteren, waardoor NEC een aantal eenvoudig door kon lopen of op gevaarlijke plekken toch in balbezit kon komen.

In de slotfase van de eerste helft leidde dat nog tot een geblokte poging van Sami Ouaissa, maar inmiddels leken beide ploegen met tandeloos spel reeds naar de rust te verlangen. Met hernieuwde moed ging NEC na rust op zoek naar een voorsprong, maar was het Ajax dat al vroeg binnenschoot. Bij een snelle counter was de tandem Taylor-Weghorst opnieuw effectief, al ging doelman Robin Roefs niet volledig vrijuit. Vervolgens bleven er de nodige ruimtes en daarmee mogelijkheden tot omschakelen liggen voor Ajax, maar kansen waren er niet. Aan de andere kant bleef het meeste balbezit voor de Nijmegenaren, maar afgezien van een rollertje van Brayann Pereira kon de ploeg de dreiging niet omzetten in kansen.

Naarmate de tweede helft vorderde leek de ploeg van Rogier Meijer dichterbij de gelijkmaker te komen. Een kopbal van Proper spatte echter tegen de lat uiteen, terwijl Ouaissa even later in kansrijke positie de bal onbegrijpelijk liet lopen. Uiteindelijk ging de ploeg alles of niets spelen, met verdediger Ivan Marquez als breekijzer. In de groeiende ruimtes kreeg Ajax nog twee grote kansen op de 1-3, maar treffers vielen er uiteindelijk niet meer. Zodoende doet NEC zichzelf flink tekort.

