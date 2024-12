Marciano Vink komt ondanks tweede plaats met pijnlijke conclusie voor Ajax

Marciano Vink vindt dat het spel van Ajax steeds meer gaat lijken op dat van afgelopen seizoen. Net als tafelgenoten Jan Joost Van Gangelen en Kenneth Perez is hij geschrokken van het niveau dat de Amsterdammers op de mat legden op bezoek bij NEC. De ploeg van trainer Francesco Farioli boekte een nipte 1-2 zege, maar kwam uiteindelijk bij vlagen goed weg.

Presentator Van Gangelen leidt het onderwerp in bij Dit was het Weekend op ESPN. “We hebben nu een soort van Italiaanse catenaccio. Dit heeft toch eigenlijk helemaal niets meer met Ajax te maken?", stelt hij. “Dat was wat het bij Nice ook was hè?”, haakt Vink in. “Dat is het allang niet meer, maar dat was het vorig jaar ook niet”, stelt Perez vervolgens.

Volgens Van Gangelen zouden Vink en Perez na de wedstrijden tegen Feyenoord en PSV hebben gezegd dat er bij vlagen ‘goed en verzorgd voetbal te zien was bij Ajax. “Op het moment dat hij (Farioli, red.) niet met zijn sterkste elf speelt en dat er bijvoorbeeld spelers instaan die of geen wedstrijdritme hebben of die denken: nou, het komt wel goed. Dan krijg je dus dat het heel veel lijkt op het spel van vorig jaar”, kraakt Vink het huidige spel van Ajax.

“Je hebt bijvoorbeeld een Van den Boomen, hij is in geen velden of wegen te vergelijken met Henderson. Zo heb je rond het hele elftal best wat posities die niet zo goed bezet zijn', is Vink van mening”, vervolgt Vink kritisch.

Ajax mist bepaalde gretigheid

In de ogen van ESPN-analist ontbeert het Ajax daarnaast aan het vuur dat eerder dit seizoen wel aanwezig was. “Ajax had aan het begin van seizoen een bepaalde gretigheid. Ballen afjagen, compact bij elkaar staan. Iedereen rende zich eigenlijk de longen uit het lijf. Nu zie je toch dat er heel soms niet wordt overgenomen of niet hard genoeg wordt terug gesprint. Daar zat Ajax er in de periode PSV, Feyenoord, en daarvoor, en FC Twente-uit erbovenop”, besluit hij.

