Kenneth Perez ziet buiten het veld een zeer zwak optreden van Francesco Farioli

Kenneth Perez is niet zo te spreken over het optreden van Francesco Farioli in de media na de Europa League-wedstrijd tussen Real Sociedad en Ajax. De analist van ESPN zag Farioli de blessures waar Ajax mee kampt na de nederlaag aanhalen en dat vond de Deen onnodig en zwak.

"Ik vond het donderdag een beetje jammer van hem", begint Perez in de uitzending van het ESPN-programma Dit was het Weekend over Farioli: "Toen verloren ze en begon hij pas over de spelers die hij moest missen. Hij kon niet beschikken over die en niet over die. Dat vond ik niet heel sterk", geeft Perez toe. "Toen ze wonnen was het geen enkel probleem. Dat vond ik niet nodig, want het was gewoon een kansloze wedstrijd. Ajax speelde niet goed en speelde tegen een iets betere tegenstander dan normaal in de Eredivisie", legt de analist uit.

Presentator Jan Joost van Gangelen haalt vervolgens aan dat Farioli het moest doen zonder de uitgevallen Brian Brobbey en de afwezigen Davy Klaassen en Kenneth Taylor, maar dat deed volgens Perez eerder niet ter zake bij Farioli: "Dat is daarvoor nooit een issue geweest in het rouleren", stelt Perez.

Perez was ook kritisch over het optreden van Ajax tegen NEC van zondagmiddag, maar wilde in de uitzending van ESPN toch ook nog een positief punt uitlichten: "Wat ze wel doen bij Ajax, en dat is best bijzonder, is dat ze achter komen en dan binnen vijf minuten gelijkmaken. Dan worden ze wakker", valt Perez op.

