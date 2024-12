Francesco Farioli stottert nadat hij vraag van Mike Verweij niet begrijpt: 'Dat woord ken ik niet'

Francesco Farioli begint tijdens de persconferentie na afloop van N.E.C. - Ajax (1-2) ineens te stotteren na een vraag van Mike Verweij. De Telegraaf-journalist wil van de Italiaanse trainer weten of hij de overwinning 'gestolen' zou willen noemen, maar dat woord blijkt überhaupt niet in de woordenschat van Farioli voor te komen.

Ajax was in Nijmegen zeker niet op z'n best, maar ging er uiteindelijk tóch met de drie punten vandoor. Wout Weghorst maakte na een kwartier spelen razendsnel de openingsgoal van (oud-Ajacied) Sontje Hansen ongedaan en tekende vlak voor rust ook voor de 1-2 eindstand in Amsterdams voordeel. Kenneth Taylor fungeerde bij beide treffers als aangever.

Verweij vraagt Farioli op het persoment dan ook eerst hoe belangrijk Taylor is voor het huidige Ajax. "Hij is beslissend voor ons met zijn twee belangrijke assists vandaag. En hij is een speler die ons een centraal mogelijkheden biedt, maar ook aan de zijkant. Dus: we weten hoe belangrijk Kenneth is en hij draagt absoluut heel veel bij aan het elftal. Verweij vraagt daarna: "Ben je het ermee eens dat dit een gestolen overwinning was?", waarop Farioli verdergaat over Taylor: "Ja, hij is een hele belangrijke speler voor ons."

Verweij verduidelijkt: "Nee, nee, ik vroeg of je het ermee eens bent dat het vandaag een gestolen overwinning was?", waarop Farioli even begint te stotteren terwijl de perschef de in het Engels gestelde vraag voor hem vertaalt. Daarna volgt alsnog een antwoord: "Nee, ik begreep je vraag niet omdat dat woord niet in mijn vocabulaire voorkomt. Natuurlijk, we hadden vandaag een ander resultaat kunnen behalen. N.E.C. verdiende meer, maar aan de andere kant hebben wij ook onze momenten en kansen gehad. Dus ik denk niet dat 'gestolen' het woord is dat we op het resultaat van vandaag kunnen plakken", besluit Farioli.

