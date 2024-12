Lof voor kwaliteit van Weghorst: ‘Heeft precies dat waar Brobbey nét tekortkomt’

Hoewel met zijn fysieke kracht erg belangrijk kan zijn voor Ajax, is hij niet altijd even doelgericht. Zo’n neus voor de goal heeft zijn concurrent wel, zo ziet Ferdi Vierklau, voormalig rechtsback van onder meer Ajax en FC Utrecht.

Weghorst was zondag weer van grote waarde voor Ajax met twee treffers op bezoek bij NEC (1-2). Vierklau heeft daarom logischerwijs een plekje voor de aanvaller over in het Elftal van de Week van De Telegraaf. “Weghorst is bij Ajax iemand van wie je eigenlijk niks moet verwachten”, begint de voormalig rechtsback.

“Je kunt qua arbeid nooit iets op hem aanmerken, maar hopelijk speelt hij de bal naar de goede kleur.” Toch weet de spits zich voor de goal wel altijd te laten zien, zo merkt Vierklau op. “Bij een voorzet of met zijn neus naar de goal, werkt hij alles binnen.”

Dat is volgens de oud-voetballer het grote verschil met Brobbey, die dit seizoen laat zien de nodige moeite te hebben met het vinden van het net. “Weghorst heeft precies dat, waar Brian Brobbey nét iets van tekortkomt.” Had Brobbey wel een neusje voor de goal gehad, zou hij volgens Vierklau ook niet meer houdbaar zijn voor Ajax. “Weghorst komt steeds op de juiste plek en heeft voor extra punten gezorgd.”

