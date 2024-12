Summerville komt met schitterende woorden voor voormalig Ajax-ster

maakte afgelopen zomer de overstap van Leeds United naar West Ham United, waardoor hij terugkeerde in de Premier League. Van al zijn nieuwe ploeggenoten, is de buitenspeler het meest onder de indruk van concurrent , voor wie hij mooie woorden overheeft.

Summerville doet het momenteel erg goed bij West Ham na zijn zomerse transfer. De buitenspeler ligt goed bij de supporters, maar ook zijn ploeggenoten hebben hem goed ontvangen in Londen, zo vertelt hij in gesprek met Voetbal International. “Ik trek veel op met jongens als Mohammed Kudus, Aaron Wan-Bissaka, Jean-Clair Todibo en Alphonse Aréola. Ook Jarrod Bowen, de captain, helpt me veel”, geeft hij aan. “Kudus is my boy. Een goede speler, maar ook een mooi mens.”

Wat de voormalig Ajacied allemaal kan met de bal, maakt een enorme indruk op Summerville. “Over zijn voetballende kwaliteiten hoef ik niets uit te leggen, dat kan iedereen zelf zien”, steekt het jeugdproduct van Feyenoord de loftrompet. “Echt, wauw. Soms zie ik dingen op de training waarvan ik denk: dit is gewoon gekkenwerk, dit is crazy. Het is een toptalent.” De aanvaller voorziet dan ook een mooie toekomst voor Kudus. “Hopelijk lukt het hem om te bereiken wat hij in gedachten heeft.”

Summerville blij met concurrentie

Hoewel Summerville dus enorm onder de indruk is van Kudus, zijn ze ook elkaars concurrent. Toch vindt de 23-jarige rechtspoot dat niet lastig. “We motiveren elkaar en moedigen elkaar aan”, legt hij uit. “Natuurlijk zijn we concurrenten, maar in mijn ogen is er sprake van een gezonde strijd. We willen elkaar zien winnen, dat maakt het juist mooi”, geeft de buitenspeler aan, die weet concurrentie nodig te hebben. “Hij houdt mij scherp, ik houd hem scherp. Dat is het in deze wereld. Wie het op de training laat zien, gaat spelen.”

